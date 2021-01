Szczepionka na COVID-19 szkodzi? Nie, to cyberprzestępcy fałszują informacje

Szczepionka na koronawirusa to gorący temat także dla cyberprzestępców. Oni nie tylko atakują i wykradają dane, ale też modyfikują je przed udostępnieniem, by podważyć wiarygodność szczepionki.

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) potwierdziła, że padła ofiarą cyberataku pod koniec 2020 roku. Cyberprzestępcy szukali informacji o produktach związanych z koronawirusem i niedługo później udostępnili je w internecie. Były to między innymi fragmenty wewnętrznej korespondencji Agencji w sprawie szczepionki i preparatów stosowanych w leczeniu COVID-19.

W zasadzie to nie włamanie ani nie udostępnienie danych wyrządziło największe szkody. Dalsze dochodzenie wykazało, że udostępniona korespondencja została zmodyfikowana. Cyberprzestępcy podrobili treść wielu wiadomości, by zasiać ziarno niepewności. Cały atak miał na celu rozpowszechnianie fałszywych informacji o szczepionce przeciwko COVID-19, by społeczeństwo jeszcze mniej wierzyło w jej skuteczność.

Do tej pory nie wiadomo, kto stoi za cyberatakiem. Co za tym idzie, nie wiadomo, jaki był cel manipulacji faktami. Mogło chodzić jedynie o pokazanie, że się da, ale równie dobrze cyberprzestępcy mogli w ten sposób dostarczać pożywkę dla środowisk antyszczepionkowych albo rozkręcać którąś z teorii spiskowych. Takie działania mogą wywołać niemały chaos i stanowią poważne zagrożenie, także dla naszego życia.

Europejska Agencja Leków współpracuje z odpowiednimi służbami śledczymi, by znaleźć winnych cyberataku i dezinformacji. Jednocześnie Agencja zapewnia, że korzyści ze szczepienia znacznie przewyższają potencjalne ryzyko.

