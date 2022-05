Nieznane numery nękają Polaków. Uważaj, łatwo stracić pieniądze

Przestępcy znaleźli nowy sposób na dystrybucję złośliwego oprogramowania FluBot. Wstawiają linki do niego w fałszywych SMS-ach informujących o rzekomej nowej wiadomości głosowej od lekarza czy z banku.

CSIRT KNF, czyli zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego, ostrzega przed kolejnym sposobem wykorzystania fałszywych wiadomości SMS do zainfekowania naszych urządzeń złośliwym oprogramowaniem bankowym FluBot. Wykorzystuje ono możliwość uruchomienia własnej aplikacji ponad aplikacją używaną aktualnie na telefonie, na przykład aplikacją bankową. W okienku, które zobaczymy, może się znaleźć na przykład fałszywa strona logowania do banku czy formularz weryfikacji karty płatniczej. Ich użycie może dać przestępcom dostęp do naszych pieniędzy.

Link do złośliwego oprogramowania znajduje się w rozsyłanych wiadomościach SMS. W ostatnim czasie szczególnie popularne stało się oszustwo na wiadomość głosową. Polega ono na tym, że potencjalna ofiara otrzymuje wiadomość z informacją o owej poczcie głosowej od lekarza, szefa czy banku. Jest w niej oczywiście również wspomniany wcześniej link. Sam w ostatnią sobotę dostałem takiego SMS-a - zrzut ekranu poniżej.

Wiadomość, która trafi na Twój telefon, może się oczywiście różnić od tej powyżej, może być też wysłana z zupełnie innego numeru telefonu. CSIRT KNF opublikował na Twitterze kilka przykładów.

📱Otrzymałeś wiadomość SMS z informacją o nowej poczcie głosowej od lekarza, szefa lub z banku? Cyberprzestępcy nie ustają w modyfikowaniu swoich oszustw, tym razem przygotowali nowe treści wiadomości SMS zawierających linki do złośliwego oprogramowania #FluBot. Bądźcie czujni! pic.twitter.com/kr0600xus8 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 16, 2022

Nie klikaj w link!

Jeśli do Twojej skrzynki odbiorczej trafiła wiadomość podobna do pokazanych powyżej, pod żadnym pozorem nie klikaj w zamieszczony tam link. Może to spowodować zainfekowanie Twojego urządzenia złośliwym oprogramowaniem i doprowadzić do tego, że przestępcy otrzymają Twoje wrażliwe dane i/lub ukradną Ci pieniądze.

