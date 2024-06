Orange Polska ma pilny komunikat. Dotyczy nie tylko klientów

Oszuści wpadli na nowy pomysł wyciągnięcia pieniędzy od nieświadomych ofiar. Tym razem przy użyciu reklam na Facebooku proponują kalkulator emerytalny – przestrzega CERT Orange Polska.

Cyberprzestępcy atakują nas kolejnymi kampaniami, które mają na celu wyciągnąć od nas poufne dane, a w rezultacie – okraść nas z pieniędzy. Oszuści nie spoczywają jednak na laurach i nieustannie zmieniają motywy ataków, czym mogą zaskoczyć mniej przezornych internautów.

Uważaj na fałszywy kalkulator emerytalny

CERT Orange Polska zwraca uwagę na najnowszy rodzaj scamu, którego punktem startowym są reklamy na Facebooku. Od wielu miesięcy jest to najpopularniejszy sposób, by wciągnąć nieświadomych użytkowników w grę, która kończy się utratą pieniędzy. Tym razem jest fałszywy kalkulator emerytalny.

Reklamy na Facebooku obiecują, że przyszli emeryci będą się mogli dowiedzieć, ile wyniesie ich świadczenie. Temat jest nośny, który nie przyciąga jeszcze uwagi dwudziestolatków, ale osoby po czterdziestce czy pięćdziesiątce coraz częściej zadają sobie pytanie: „czy wysokie, ponoszone przeze mnie wpłaty na ZUS znajdą swe odzwierciedlenie w wysokiej emeryturze?”. Tym bardziej to pytanie zaczną sobie zadawać seniorzy, którzy do emerytury mają 2-3 lata,

Oszuści wiedzą, jak zagrać tym tematem i na specjalnie utworzonej stronie rzekomego kalkulatora zaczynają z grubej rury: chcą, by wprowadzić NIP lub numer telefonu.

NIP lub numer telefonu? Numer rozumiemy, on się scamerom przydaje do wielu rzeczy, ale kto pamięta swój indywidualny NIP?

– pyta retorycznie CERT Orange Polska.

Po wpisaniu okazuje się, że kalkulator badał nie emeryturę, tylko… zdolność kredytową. Strona „wylicza”, czy użytkownik może skorzystać z preferencyjnego programu pożyczek biznesowych, a docelowo ma nas przekonać do „inwestycji” w kryptowaluty. A to już prosta droga do straty wszystkich oszczędności.

Taki mechanizm oszustwa może się wydawać grubymi nićmi szyty, ale liczne przypadki odnotowane przez Policję dowodzą, że ludzie się na to nabierają.

Czy nie potraficie wyobrazić sobie seniora, która da się na to złapać? Którego, czy to dla rozmnożenia oszczędności całego życia, czy choćby po to, by ulżyć dzieciom, przekona taki kalkulator emerytalny i „zainwestuje”?

– rozważa CERT Orange Polska.

Specjaliści od bezpieczeństwa z Orange Polska zalecają, by ostrzec znajomych, którzy mogliby się na to złapać.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CERT Orange Polska

Źródło tekstu: CERT Orange Polska