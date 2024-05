Alarm w Santander Bank Polska. Klienci zagrożeni utratą pieniędzy

Oszuści ponownie wzięli na celownik Santander Bank. „Obserwujemy kolejny atak phishingowy, który może poważnie zaszkodzić jego ofiarom” – alarmują specjaliści z CyberRescue,

CyberRescue, startup monitorujący poczynania cyberprzestępców w polskiej sieci, donosi o nowej kampanii oszustw, skierowanej przeciwko klientom Santander Banku. Na ich skrzynki zaczęły spływać wiadomości mailowe, których nadawcą ma być rzekomo bank. W treści jest mowa o wykryciu podejrzanej aktywności na koncie, dlatego wymagana jest jego weryfikacja. Nadawca straszy, że bez tego zarówno środki, jak i konto zostaną zablokowane. Żeby tego uniknąć, konieczne jest kliknięcie w załączony przycisk.

Nie klikaj, skasuj mejla!

Pod przyciskiem „Zatrzymanie procesu” kryje się link, kierujący do podrobionej strony, która na pierwszy rzut oka wygląda na okno logowania do banku – wyjaśnia CyberRescue. W rzeczywistości witryna jest spreparowana i służy do zdobycia dostępu do bankowości ofiary.

Wystarczy wpisać na niej wymagane informacje: hasło, login oraz kod uwierzytelniający z banku, żeby oszust mógł włamać się do konta. W konsekwencji zgromadzone środki mogą zostać wykradzione, a ich odzyskanie może okazać się niemożliwe.

W razie otrzymania takiej wiadomości reakcja może być tylko jedna.

Przede wszystkim zawsze zachowuj czujność, gdy widzisz wiadomość od banku. Tego typu ataki phishingowe są coraz powszechniejsze, więc każde powiadomienie o konieczności weryfikacji konta czy zablokowaniu środków powinny budzić wątpliwość

– wyjaśnia Adrianna Czarnocka, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa w CyberRescue.

CyberRescue radzi, by dokładnie sprawdzać nadawcę i nie klikać żadnych linków. Nie należy też podawać danych logowania do bankowości, gdy nie ma pewności, że to zaufana strona banku. Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy otrzymany e-mail z ostrzeżeniem jest wiarygodny, najlepiej skontaktować się z infolinią banku, żeby potwierdzić czy wystąpiły podejrzane aktywności na koncie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CyberRescue

Źródło tekstu: CyberRescue