Wielki wyciek danych Polaków. Tysiące numerów PESEL w sieci

Sieć laboratoriów medycznych ALAB została zaatakowana przez włamywaczy. Ich łupem padły dane osobowe tysięcy Polaków, którzy badali się w tej firmie w ciągu ostatnich sześciu lat. Sprawa jest poważna.

Jak podaje serwis zaufanatrzeciastrona.pl, do ataku przyznała się szerzej nieznana grupa ransomware RA World, która opublikowała na swoim blogu informację o włamaniu do firmy ALAB. Zamieściła także próbkę wykradzionych danych, zawierającą między innymi wyniki ponad 50 tysięcy badań medycznych. Dokumenty ujawniają takie dane jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres.

Włamywacze udostępnili dwa archiwa – jedno o wielkości 5 GB zawiera wyniki testów laboratoryjnych, drugie, jednogigowe to umowy, zawierane przez firmę.

W pierwszym archiwum, bardziej niebezpiecznym z punktu widzenia pacjentów, znajduje się ponad 110 tys. plików z wynikami badań prowadzonych przez ALAB. Przestępcy udostępnili te dokumenty w dwóch formatach – PDF do łatwego przejrzenia oraz XML, z którego dane można łatwo przetwarzać komputerowo. W sumie więc przestępcy udostępnili w ten sposób dane pochodzące z 55 tysięcy badań, w większości dotyczące różnych osób. Zagrożonych jest więc co najmniej 50 tys. Polaków, ale niestety, to tylko próbka – w rękach włamywaczy znajduje się więcej danych. Udostępniona paczka obejmuje wyniki testów prowadzonych w latach 2017-2023, najnowszy pochodzi z 27 września 2023 r.

Włamywacze oświadczyli, że zamieścili próbkę wykradzionych danych, ponieważ firma ALAB nie wykazuje chęci współpracy – czyli nie chce zapłacić okupu, co było celem ataku. Przestępcy grożą, że do 31 grudnia udostępnią wszystkie wykradzione dane.

Poza danymi jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres wykradzione dokumenty zawierają nazwę podmiotu zlecającego badania, daty i godziny zlecenia i wykonania badania, numerację umożliwiającą identyfikację badania w systemach ALAB, a także wszystkie wyniki badań – od hematologii, przez biochemię, immunochemię, po posiewy czy cytologię.

Firma ALAB to jedna z największych w Polsce sieci laboratoriów medycznych, które współpracuje z przychodniami w całej Polsce. Nawet najprostsze badania w państwowych placówkach zdrowia, np. krwi, realizowane są w wielu przypadkach przez ALAB. Zagrożenie jest więc bardzo poważne.

Źródło zdjęć: Shutterstock, zaufanatrzeciastrona.pl

Źródło tekstu: zaufanatrzeciastrona.pl