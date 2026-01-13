Wiadomości

X, czyli dawny Twitter nie działa. Globalna awaria

Około godziny 15 rozpoczęła się globalna awaria X, czyli dawnego Twittera.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:59
O ile strona główna serwisu się ładuje, tak nie prezentuje żadnych wpisów. Zamiast tego widzimy poniższy komunikat:

Globalna awaria X

W momencie pisania tekstu w samej tylko Polsce wskaźnik zgłoszeń na Downdetector przekroczył dwa tysiące.

W przypadku anglojęzycznej wersji serwisu mamy do czynienia z ponad 28 tysięcy zgłoszeń, chociaż w kilka minut wcześniej podczas robienia poniższego zrzutu ekranu było ich zaledwie ponad 26 tysięcy 

Obecnie przyczyna problemów nie jest znana. 

Aktualizacja:

Wygląda na to, że problemy zostały rozwiązane i serwis powoli wraca do działania. 

Zródła zdjęć: Shutterstock, Telepolis / X, Downdetector
Źródła tekstu: Własne