X, czyli dawny Twitter nie działa. Globalna awaria
Około godziny 15 rozpoczęła się globalna awaria X, czyli dawnego Twittera.
O ile strona główna serwisu się ładuje, tak nie prezentuje żadnych wpisów. Zamiast tego widzimy poniższy komunikat:
Globalna awaria X
W momencie pisania tekstu w samej tylko Polsce wskaźnik zgłoszeń na Downdetector przekroczył dwa tysiące.
W przypadku anglojęzycznej wersji serwisu mamy do czynienia z ponad 28 tysięcy zgłoszeń, chociaż w kilka minut wcześniej podczas robienia poniższego zrzutu ekranu było ich zaledwie ponad 26 tysięcy
Obecnie przyczyna problemów nie jest znana.
Aktualizacja:
Wygląda na to, że problemy zostały rozwiązane i serwis powoli wraca do działania.