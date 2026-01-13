X, czyli dawny Twitter nie działa. Globalna awaria

O ile strona główna serwisu się ładuje, tak nie prezentuje żadnych wpisów. Zamiast tego widzimy poniższy komunikat:

Dalsza część tekstu pod wideo

Globalna awaria X

W momencie pisania tekstu w samej tylko Polsce wskaźnik zgłoszeń na Downdetector przekroczył dwa tysiące.

W przypadku anglojęzycznej wersji serwisu mamy do czynienia z ponad 28 tysięcy zgłoszeń, chociaż w kilka minut wcześniej podczas robienia poniższego zrzutu ekranu było ich zaledwie ponad 26 tysięcy

Obecnie przyczyna problemów nie jest znana.

Aktualizacja: