Niby święta, a internet nie działa. Użytkownicy Play znów mają problemy

Mowa tu o awarii internetu stacjonarnego Play. Problemy były zauważalne już od rana, jednak liczba zgłoszeń stale rośnie i dotyczy przynajmniej kilkuset osób. Skala problemów wskazuje, że nie jest to problem ogólnopolski, a raczej regionalny. Niestety, mapa Downdetectora nie jest zbyt wiarygodnym źródłem informacji i nie jest możliwe ustalenie miejsca problemów.

Świąteczna awaria Play

Tym samym można założyć, że problem ten jest ograniczony do wyłącznie jednego miasta, lub regionu. Dokładna skala nie jest znana. Wysłaliśmy pytanie do Play na temat awarii, jednak należy pamiętać, że mamy święto i możemy nie doczekać się szybkiej odpowiedzi.





