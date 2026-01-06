Wiadomości

Niby święta, a internet nie działa. Użytkownicy Play znów mają problemy

Świąteczny dzień, zwłaszcza taki pochmurny i zimny zachęca raczej do przeglądania sieci. Niestety, nie wszyscy mogą się tym cieszyć.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:56
1
Mowa tu o awarii internetu stacjonarnego Play. Problemy były zauważalne już od rana, jednak liczba zgłoszeń stale rośnie i dotyczy przynajmniej kilkuset osób. Skala problemów wskazuje, że nie jest to problem ogólnopolski, a raczej regionalny. Niestety, mapa Downdetectora nie jest zbyt wiarygodnym źródłem informacji i nie jest możliwe ustalenie miejsca problemów.

Świąteczna awaria Play

Tym samym można założyć, że problem ten jest ograniczony do wyłącznie jednego miasta, lub regionu. Dokładna skala nie jest znana. Wysłaliśmy pytanie do Play na temat awarii, jednak należy pamiętać, że mamy święto i możemy nie doczekać się szybkiej odpowiedzi. 

Jak jednak widać na wykresie, liczba zgłoszeń przyspiesza, chociaż nie jest to znaczne tempo. 

Zródła zdjęć: Downdetector, Play
Źródła tekstu: Downdetector, Własne