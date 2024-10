ZUS wezwie Polaków na dywanik. Kogo dokładnie, zadecyduje algorytm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chcąc sprostać oczekiwaniom współczesnych przedsiębiorców, pracuje nad nową aplikację mobilną, dedykowaną właśnie firmom. Oto, co wiadomo na temat tego projektu oraz planów ZUS-u związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Kontrole ZUS coraz skuteczniejsze

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, znacząco wzrosła skuteczność kontroli przeprowadzanych przez ZUS w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób. W pierwszej połowie 2024 roku wykryto nieprawidłowości na kwotę 365 mln zł, co przekłada się na średnią 25,1 tys. zł na jednego przedsiębiorcę. ZUS tłumaczy ten wzrost między innymi rosnącym doświadczeniem kontrolerów, precyzyjniejszą analizą danych i wykorzystaniem sztucznej inteligencji do typowania firm do kontroli.

Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców

Nowa aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma ułatwić przedsiębiorcom kontakt z zakładem i załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Wśród planowanych funkcji znajdują się:

opłacanie składek za pomocą nowoczesnych narzędzi płatniczych: przedsiębiorcy będą mogli szybko i wygodnie regulować należności wobec ZUS, korzystając na przykład z płatności mobilnych lub pay-by-link,

przedsiębiorcy będą mogli szybko i wygodnie regulować należności wobec ZUS, korzystając na przykład z płatności mobilnych lub pay-by-link, składanie wniosków: aplikacja umożliwi elektroniczne składanie wniosków o różne świadczenia i ulgi,

aplikacja umożliwi elektroniczne składanie wniosków o różne świadczenia i ulgi, dostęp do informacji: przedsiębiorcy będą mieli łatwy dostęp do aktualnych informacji o składkach, świadczeniach i przepisach.

Sztuczna inteligencja w służbie ZUS-u

ZUS aktywnie bada możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawy jakości obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w rozmowie z Rzeczpospolitą zaznacza, że AI może być wykorzystana do:

klasyfikowania zgłoszeń serwisowych i obsługi pracowników: AI pomoże w rozwiązywaniu problemów technicznych i kierowaniu zgłoszeń do odpowiednich specjalistów,

AI pomoże w rozwiązywaniu problemów technicznych i kierowaniu zgłoszeń do odpowiednich specjalistów, wspierania pracowników w obsłudze klientów: AI będzie podpowiadać odpowiedzi na zapytania klientów i udzielać instruktaży,

AI będzie podpowiadać odpowiedzi na zapytania klientów i udzielać instruktaży, budowania inteligentnej bazy wiedzy i analizy danych,

wspierania lekarzy orzeczników w analizie dokumentacji medycznej,

automatyzacji prostych czynności, takich jak umawianie wizyt.

Bezpieczeństwo danych priorytetem

ZUS zapewnia, że bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Zakład stosuje najnowsze technologie zabezpieczające i nie planuje przetwarzania danych w publicznej chmurze.

Do tej pory nie było żadnego wycieku. ZUS używa najnowszych form zabezpieczeń na wzór banków. Myślimy o bezpieczeństwie już na etapie projektowania naszej funkcjonalności. Przeprowadzamy testy bezpieczeństwa przed wdrożeniem, ale też wprowadzamy różne modyfikacje w trakcie użytkowania. Poza tym część infrastruktury ZUS stanowi element infrastruktury krytycznej państwa i z tego powodu musimy jeszcze mocniej dbać o kwestie bezpieczeństwa. Mamy też powołane Security Operation Center, które monitoruje wszystkie zdarzenia w trybie 24/7 i pozwala wychwytać nietypowe ruchy i na nie reagować. Mamy też zabezpieczenia od dostawców usług. Przed częścią ataków można się zabezpieczyć właśnie na tym etapie.

– powiedział Sławomir Wasielewski, prezes ZUS-u

ZUS przyszłości

Nowa aplikacja mobilna i wykorzystanie sztucznej inteligencji to ważne elementy strategii ZUS-u na przyszłość. Zakład dąży do stania się nowoczesną i przyjazną instytucją, która efektywnie wykorzystuje technologie do poprawy jakości obsługi klientów. Czas pokaże, czy uda się te zamierzenia zrealizować.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Cashless.pl