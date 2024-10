O to Polacy najczęściej wnioskują do ZUS-u. To nie babciowe

Wnioski do programu Aktywny Rodzic można składać jednie za pośrednictwem internetu. Zaledwie w ciągu dwóch dni, spłynęło już ponad 200 tysięcy wniosków. Wiceminister wskazała świadczenie, o które Polacy wnioskują najchętniej.

Całkiem niedawno pisaliśmy już o tym, że z dniem 1 października ruszył nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic. Wnioski można składać wyłącznie przez internet, ale mamy za to aż cztery możliwości.

Wiceminister rodziny, Aleksandra Gajewska, w czwartek poinformowała, że od momentu startu programu wpłynęło już ponad 200 tysięcy wniosków. Mamy też zdecydowanego faworyta wśród świadczeń. Najpopulaniejszym świadczeniem, o które Polacy wnioskowali jest "Aktywnie w żłobku". To właśnie o to świadczenie wpłynęło póki co ponad 107 tysięcy zgłoszeń.

Od 1 października rodzice, którzy mają dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat mogą ubiegać się o trzy rodzaje świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic:

"Aktywni rodzice w pracy" "Aktywnie w żłobku" "Aktywnie w domu"

Niezmiennie najpopularniejszym świadczeniem jest "Aktywnie w żłobku" - 107 489 wniosków.

- twierdzi wiceminister Gajewska.

Wypełnienie wniosku można składać wyłącznie przez internet i nie jest to jakiś czasochłonny proces. Zajmuje zaledwie kilka minut.

