Z tej funkcji mObywatela korzysta już 218 tysięcy studentów

mObywatel to aplikacja, po którą coraz częściej i chętniej sięgają studenci. Już ponad 218 tysięcy będzie zaglądało do niej regularnie z pewnego ważnego powodu.

Ministerstwo Cyfryzacji podało nowe dane. Okazuje się, że studenci chętnie sięgają po elektroniczną legitymację. Na ten moment, z mLegitymacji korzysta już ponad 218 tysięcy osób.

Czym jest mLegitymacja?

To nic innego, jak część aplikacji mObywatel. Tak, jak tradycyjna legitymacja, uprawnia do zniżek. Jej najważniejszą zaletą jest fakt, że eliminuje ryzyko zgubienia lub zniszczenia dokumentu. mLegitymacja idealnie wpisuje się w sposób korzystania z tej formy dokumentu u młodych osób. To po prostu kolejna aplikacja na telefonie.

Ale nie jest to jakaś tam zwykła aplikacja. Ma bowiem taką samą moc prawną co dokument w tradycyjnej formie. Ku uciesze Ministerstwa Cyfryzacji, coraz więcej uczelni wprowadza mLegitymacje. I bardzo dobrze, to znacznie upraszcza życie studentów, w dodatku jest rozwiązaniem proekologicznym.

mLegitymację studencką wydają m.in.:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politechnika Warszawska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Wrocławski

Jak dodać mLegitymację do aplikacji mObywatel?

Aby legitymacja była widoczna na naszym pulpicie w aplikacji, należy:

Sprawdzić dostępność mLegitymacji na uczelni (w aplikacji USOS)

Pozyskać kod QR i hasło do aktywacji

Zeskanować kod QR i wprowadzić hasło do mObywatela

