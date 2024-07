Zdjęcia Google. Łatwiej ukryjesz to, czego nie chcesz pamiętać

W Zdjęciach Google wkrótce pojawi się małe, ale przydatne usprawnienie – łatwiejsze ukrywanie twarzy na fotkach pojawiających się we wspominaniach i wyszukiwaniu.

Czy wiecie, że aplikacja Zdjęcia Google ma funkcję ukrywania twarzy, dzięki której wybrane osoby nie będą pojawiać się w zakładce Wspomnienia? Być może nie, bo nie jest to funkcja, która rzuca się w oczy podczas korzystania z aplikacji. Wkrótce jednak będzie łatwiej dostępna.

Assemble Debug odkrył w trakcie analizy pliku APK jednej z najnowszych wersji Zdjęć Google nieaktywną jeszcze funkcję, która pozwoli o wiele łatwiej ukryć wybrane osoby w galerii.

Po co to w ogóle robić? Użytkownicy, którzy mają bardzo bogate kolekcje zdjęć w aplikacji i chmurze Google, po latach nie zawsze chcą, by aplikacja przypominała im o zerwanych związkach czy zakończonych przyjaźniach. Niektóre zdjęcia mogą budzić bolesne wspomnienia – ukrywanie osób i zwierząt pozwala zachować fotki, ale niechciane twarze nie będą pojawiać się we Wspomnieniach, w kompozycjach i podczas wyszukiwania.

Obecnie ukrycie osoby możliwe jest na dwa sposoby. Jeden wymaga wejścia w Ustawienia aplikacji Zdjęcia, później w Ustawienia, a następnie we Wspomnienia i w opcję Ukryj osoby i zwierzęta, gdzie już można dokonać wyboru. Drugi sposób wymaga otwarcia zdjęcia, wyświetlenie jego metadanych, wejście w Osoby, kliknięcia w trzy kropki obok danej twarzy, wejścia do biblioteki zdjęć do niej przypisanej i tam dopiero wybrania opcji ukrycia osoby ze wspomnień. Ta opcja nie zawsze jest jednak aktywna.

W nadchodzącej wersji Zdjęć Google ta czynność będzie o wiele prostsza. Wystarczy wyświetlić metadane wybranego zdjęcia (przesuwając je do gry), gdzie od razu przy wykrytej twarzy po wybraniu trzykropkowego menu pojawi się opcja „Ukryj twarz ze Wspomnień”. Można będzie tam wybrać całkowitą blokadę twarzy albo opcję rzadszego pokazywania tej osoby.

Nowe usprawnienie nie jest może rewolucyjne, ale nie wymaga przeklikiwania się przez kolejne opcje menu i będzie podane „na talerzu”. Co więcej, z tego samego menu będzie można edytować imię osoby lub zmienić jej zdjęcie na okładce. Użytkownicy, którzy znali za bardzo tej funkcji, będą mogli ukryć twarze ze wspomnień o wiele bardziej intuicyjnie.

Nowa opcja powinna pojawić się w jednej z nadchodzących aktualizacji Zdjęć Google.

