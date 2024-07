Google wciska AI do kolejnych miejsc w Androidzie

Jak donosi Android Authority, Google przygotował 6 nowych rozszerzeń dla swojego asystenta Gemini, które wkrótce będą dostępne dla użytkowników Androida.

Odkrycia prosto z APK wersji beta aplikacji Gemini

To już kolejny raz specjaliści z Android Athority odkrywają nowości Google'a na długo przed ich ogłoszeniem przez samych twórców. Tym razem źródłem informacji jest plik APK wersji aplikacji Gemini dla Androida oznaczonej v15.29.34.29. W kodzie aplikacji udało się znaleźć możliwość integracji sztucznej inteligencji Google'a z kolejnymi aplikacjami.

W nowej wersji aplikacji pojawiają się dostępy Google Gemini do aplikacji Telefon, Google Home, Google Keep, Lista zadań (Google Tasks), oraz Kalendarz Google. Nie wiemy jeszcze, czy wszystkie te rozszerzenia zostaną upublicznione w tym samym czasie, czy Google będzie wdrażał je stopniowo.

O ile o planowanej integracji z Google Calendar, Keep i Tasks wiemy już od czasu konferencji Google I/O 2024, pozostałe wtyczki to zupełna nowość. Do wymienionych dochodzą jeszcze uprawnienia określone jako Utilities, które prawdopodobnie będą dotyczyły zarządzania ustawieniami telefonu.

Warto przypomnieć, że Google zmienił zdanie i wraz z nową generacją smartfonów Google Pixel do Androida wraca funkcja nagrywania rozmów. Co więcej, z możliwością ich automatycznego spisania i podsumowania podsumowań generowanych przez AI.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. wł