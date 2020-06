YouTube Music szykuje się na audiobooki i słuchowiska

Google przygotowuje aplikację YouTube Music do słuchania audiobooków, audycji, podcastów i innych treści dźwiękowych. Ponadto aplikacja zyska możliwość uruchamiania się po podłączeniu głośnika Bluetooth.

YouTube Music goni konkurencję

YouTube Music ma sporo do nadrobienia względem takich konkurentów jak Spotify, ale Google nie śpi. Od maja łączy bibliotekę zasobów Google Play Music z aplikacją YouTube Music, co nierozerwalnie łączy się z nowymi funkcjami w aplikacji.

Nowości zostały odkryte przez 9to5Google po dekompilacji aplikacji YouTube Music w wersji 3.67. W stabilnym wydaniu aplikacji znajduje się zalążek nowego ustawienia, które pozwoli słuchawkom Bluetooth, głośnikom i zestawom samochodowym włączyć odtwarzanie natychmiast po połączeniu. Funkcja jeszcze nie działa, ale jest w drodze.

W wersji 3.69 zaś specjaliści od dekompilacji APK znaleźli nowe etykiety dla treści dźwiękowych. Są to „Book” i „Show”. Oznacza to, że w biblitece YouTube Music będziemy mogli łatwo znaleźć audiobooki. Aktualnie są one wymieszane z utworami muzycznymi, co bardzo utrudnia przeglądanie katalogu i znajdowanie interesujących nowości. Ponadto między rozdziałami YouTube Music potrafi wcisnąć polecany teledysk, co jest niedopuszczalne.

Druga kategoria jest dość ogólna, ale przypuszczam, że znajdą się w niej słuchowiska oraz audycje i podcasty o charakterze bardziej fabularnym niż publicystycznym. Granica jest cienka i kto wie, czy YouTube Music nie będzie też platformą dystrybucji podcastów. Ta forma rozrywki bardzo szybko zyskuje popularność w ostatnich latach.

