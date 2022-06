WhatsApp się doczekał. Łatwiej zmienisz telefon

WhatsApp ruszył z nowością, która przyda się każdemu, kto porzucił Androida na rzecz iPhone'a. Komunikator w końcu pozwoli na transfer danych.

WhatsApp od zeszłego roku pozwalał na bezpieczny transfer danych z iOS-a na Androida. Niestety, przeniesienie informacji w odwrotnym kierunku nie było możliwe. Aż do teraz. Sam Mark Zuckerberg poinformował, że właśnie uruchomiono transfer danych z Androida na iOS, chociaż z pewnymi ograniczeniami.

WhatsApp jak przenieść dane?

WhatsApp w końcu pozwala na przenoszenie danych w obie kierunkach, czyli z Androida na iOS, a także z iOS na Androida. Cały proces przeprowadzany jest w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem szyfrowania typu end-to-end. Aplikacja pozwala w ten sposób przenieść historię chatów, zdjęcia, filmy oraz wiadomości głosowe. Niestety, nadal nie da się przenieść historii rozmów głosowych oraz nazw użytkowników.

Poza tym taki transfer wiąże się z jeszcze kilkoma ograniczeniami. Po pierwsze, zadziała tylko na Androidzie w wersji co najmniej 5.0 (Lollipop) oraz iOS od 15.5. Poza tym nie obejdzie się bez aplikacji WhatsApp w wersji przynajmniej 2.22.7.74 na zielonym robocie i 2.22.10.70 na systemie Apple. Konieczne jest też użycie aplikacji Move to iOS, a iPhone musi być zresetowany do ustawień fabrycznych. No i telefony muszą być połączone z tą samą siecią WiFi, inaczej proces się nie powiedzie.

