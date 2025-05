AliExpress znowu to robi. Kolejny hicior przeceniony

Doskonała promocja na Homore 600W/56 000 PA

Nie samym Laresarem stoi AliExpress. Olbrzymią popularnością wśród Europejczyków cieszy się aktualnie inny konkurent marki Dysnon, Homore 600W 56KPA. I trudno się temu dziwić, patrząc na parametry sprzętu i recenzje klientów. Aktualna cena odkurzacza spadła z 496,54 zł do zaledwie 433,47 zł .

Odkurzacz SAMSUNG BESPOKE Jet Plus Pro Extra VS20B95973B/GE z funkcją mycia i polerowania

Zaawansowana technologia inteligentnych czujników automatycznie dostosowuje moc ssania do poziomu zabrudzenia. Odkurzacz sam rozpoznaje ilość kurzu i brudu, optymalizując zużycie energii oraz wydłużając czas pracy na jednym ładowaniu.

Odkurzacz został wyposażony w akumulator o dużej pojemności (8 × 2500 mAh), co pozwala na pracę do 65 minut w trybie minimalnym lub do 20 minut przy maksymalnej mocy ssania. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje 4–5 godzin. Sprzęt posiada czytelny, kolorowy ekran Smart LED, który w przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje: poziom mocy ssania, stan baterii oraz status pracy urządzenia.