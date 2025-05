Za sprawą Xiaomi odwrócona osmoza nabrała kształtów

No niezłe cacko

Mijia Water Purifier S1 (1000G) wyróżnia się imponującą wydajnością – system o przepływie 1000G pozwala uzyskać do 2,78 litra oczyszczonej wody na minutę. Oznacza to, że standardową szklankę 150 ml napełnimy w zaledwie 3,2 sekundy, co docenić mają szczególnie większe rodziny.