Padł nowy rekord świata. Chodzi o pamięci DDR5

Rekord podkręcania pamięci DDR5

Francuzowi o pseudonimie bl4ckdot udało się podkręcić pamięci DDR5 do 12774 MT/s. To wynik lepszy o zaledwie 2 MT/s, ale rekord to rekord. Do jego pobicia wykorzystał moduły G.Skill Trident Z5 o pojemności 24 GB.