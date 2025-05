Huawei prezentuje idealny dysk dla szpiega

Huawei eKitStor Shield 200 – nowy wymiar przenośnych dysków SSD

eKitStor Shield 200 to dysk zaprojektowany z myślą o użytkownikach wymagających maksymalnej ochrony danych. Obudowa urządzenia spełnia standardy „triple-proof”, co oznacza odporność na wodę, kurz i wstrząsy. Co więcej, producent deklaruje, że dysk przetrwa nawet przejazd 2-tonowego auta, co czyni go jednym z najbardziej wytrzymałych rozwiązań na rynku przenośnych SSD.