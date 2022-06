WhatsApp się rozkręca. Na tę funkcję czekaliśmy od miesięcy

Pisałem to przy ostatnim swoim tekście o aplikacji WhatsApp i napiszę to raz jeszcze. Komunikat, chociaż bardzo popularny, ma duże braki funkcjonalne do swoich konkurentów. Dobrze, że od jakiegoś czasu systematycznie je nadrabia. Właśnie poznaliśmy kolejną nowość.

Nowość została zapowiedziana już w zeszłym miesiącu, a teraz trafia już do pierwszych użytkowników na Androidzie lub iOS. O co konkretnie chodzi? Aplikacja zwiększa maksymalną liczbę użytkowników na czatach grupowych. Do tej pory każda grupa mogła mieć maksymalnie 256 osób. Teraz ta liczba zostaje podwojona do 512.

WhatsApp is releasing larger groups with 512 participants to everyone!



You can finally create and join groups with up to 512 people by using the latest versions of WhatsApp for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/KEGmGwR3De