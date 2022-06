WhatsApp poszedł po rozum. Wróci z opcją, której szalenie brakowało

Chociaż WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, to pod względem funkcjonalnym ma duże braki do konkurencji. Wkrótce część zaległości zostanie nadrobiona.

WhatsApp bez wątpienia zalicza się do ścisłego grona najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Chociaż korzysta z niego wiele osób na całym świecie, to faktem jest, że ma kilka braków w porównaniu do konkurentów. Dobra informacja jest taka, że Meta systematycznie nadrabia te zaległości.

WhatsApp z nową funkcją

W ostatnim czasie WhatsApp został wzbogacony o reakcje na wiadomości za pomocą emoji. Na tym jednak nie koniec nowości. W najbliższym czasie komunikator dostanie funkcję, której zdecydowanie mu brakowało i powinien mieć ją już od dawna. O co chodzi?

WhatsApp wkrótce powinien pozwolić na edytowanie już wysłanych wiadomości — informuje WABetaInfo. Taka opcja pojawiła się w wersji beta aplikacji na Androida, więc jest dopiero testowana. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby w niedalekiej przyszłości pojawiła się w pełnej wersji appki. To w końcu funkcja, którą oferuje część konkurentów komunikatora.

Zobacz: WhatsApp w obliczu skandalicznej decyzji. Niemcy mówią NIE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WABetaInfo, DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo