Biedronka rozbija bank. Taniej nie znajdziesz

Dreame H12 Core w Biedronce

Dreame H12 Core standardowo wyceniany jest na ponad 1000 zł. Tymczasem Biedronka postanowiła rozbić bank i zaoferować go swoim klientom w cenie obniżonej aż o 40 proc. Dzięki temu można go kupić za jedyne 699 zł. To oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Jeśli szukałeś akurat odkurzacza pionowego z funkcją mopowania, to nie ma co się zastanawiać.