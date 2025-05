Pożegnaj Spotify. Nowy serwis muzyczny zrobił rewolucję audio

Pure Audio Streaming oferuje wyłącznie bezstratne i wielokanałowe audio

Sporo firm, w tym Apple, Tidal i Qobuz, oferują tzw. high-resolution audio w stereo, czyli dźwięk o jakości wyższej niż płyta CD (16-bit/44.1kHz). Jednak jeśli chodzi o dźwięk wielokanałowy, z tym jest gorzej. Niektóre serwisy oczywiście proponują Dolby Atmos czy inne technologie dźwięku przestrzennego (np. Sony Reality Audio), ale w każdym przypadku mamy do czynienia z kompresją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dlatego też powstał serwis Pure Audio Streaming, który skupia się w swojej ofercie na bezstratnej jakości dźwięku oraz dostępie do albumów z wielokanałowym miksem aż do 7.1.4. Pure Audio Streaming ma oferować dwa rodzaje abonamentów: high resolution stereo (do 192 kHz PCM) oraz immersyjny z dźwiękiem PCM 5.1 lub 7.1.4 96 kHz PCM.

Aby osiągnąć najwyższą jakość będzie potrzebne wejście HDMI i monitor dla Nvidia Shield Pro oraz zestaw amplitunera wraz z głośnikami 5.1 (lub 7.1.4 ze wsparciem Auro-3D) oraz szybki, stabilny internet.

Nvidia Shield Pro nie jest jednak jedynym sprzętem, który pozwala na korzystanie z usługi, choć twórcy Pure Streaming Audio wydają się go faworyzować. Inne urządzenia, które można podłączyć do amplitunera przez HDMI, aby skorzystać z planu immersyjnego, to Amazon Fire Stick 4K (model z 2023), Amazon Fire Cube oraz komputery Mac (modele z 2021 i nowsze) i Windows, które uruchomią serwis w przeglądarce Chrome.