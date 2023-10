WhatsApp zyskał sekretne kody. O co chodzi?

Już wkrótce użytkownicy WhatsAppa będą mogli skorzystać z całkiem nowej funkcji. Wybrane konwersacje będzie można schować za dodatkowym zabezpieczeniem.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na rynku. Żeby utrzymać swoją pozycję, stale wprowadzane są zmiany w postaci dodatkowych funkcji i zabezpieczeń. W ostatnim czasie zespół zajmujący się rozwojem aplikacji rozpoczął prace nad narzędziem do chowania wybranych konwersacji za kodem PIN naszego telefonu. Teraz dowiadujemy się, twórcy komunikatora postawią jednak na osobne hasło.

WhatsApp wprowadzi sekretny kod

Niektórzy uczestnicy programu beta aplikacji WhatsApp mogli już zauważyć pojawienie się funkcji Chat Lock, czyli rozmów ukrytych za dodatkowym zabezpieczeniem w postaci PINu, odcisku palca lub skanu rysów twarzy.

Słusznie twórcy aplikacji zauważyli, że jeżeli osoba trzecia ma już dostęp do smartfona i aplikacji, to najpewniej zna też kod PIN. W związku z tym wprowadzona zostanie możliwość dodania własnego hasła zabezpieczającego ukryte konwersacje.

Jak wskazuje WhatsApp na oficjalnym blogu, nowa funkcja może przydać się osobom, które mają powody, by od czasu do czasu dzielić się swoim telefonem z członkami rodziny lub innymi osobami. Warto wspomnieć, że narzędzie zabezpieczające najważniejsze rozmowy dostępne będzie początkowo wyłącznie na głównym urządzeniu, do którego przypisane jest konto

To nie jedyna nowość, jaka w najbliższym czasie czeka użytkowników WhatsAppa. W osobnym artykule pisaliśmy o tym, że już wkrótce pojawi się możliwość przypinania wiadomości, na górze rozmowy.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: WABetaInfo