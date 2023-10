WhatsaApp z dużymi zmianami. Tę aktualizację będziesz chciał ściągnąć

WhatsApp na Androida wkrótce doczeka się nowej funkcji. Użytkownicy długo musieli na nią czekać.

Choć pozycja WhatsAppa jako jednego z najbardziej popularnych komunikatorów świata wydaje się niezagrożona, nie znaczy to, że twórcy platformy zamierzają spocząć na laurach. Niebawem aplikacja w wersji na Androida doczeka się nowej funkcji, którą z pewnością doceni wielu użytkowników.

Przypinanie wiadomości

Mowa o spekulowanej od jakiegoś czasu funkcji przypinania wiadomości. Pozwoli ona członkom konwersacji na wyróżnienie wybranej wiadomości poprzez umieszczenie jej u samej góry okienka. Dzięki temu najważniejsze informacje zawsze będą w zasięgu wszystkich rozmówców.

Co warto zauważyć, z informacji znalezionych w wersji beta aplikacji wynika, że wiadomości będą mogły być przypięte wyłącznie na określony czas (24 godziny, 7 dni lub 30 dni) z opcją wcześniejszego odpięcia. Nie będzie ona przy tym ograniczona wyłącznie do grupowych konwersacji, a zamiast tego będzie można z niej skorzystać we wszystkich rozmowach, także tych prywatnych.

Nowe menu udostępniania

Dodatkowo w nowej wersji aplikacji wprowadzone zostanie przemodelowane menu udostępniania. W porównaniu z dotychczasową wersją nie zaszły większe zmiany funkcjonalne. Zamiast tego ma ono być po prostu nieco bardziej przejrzyste.

Aktualnie obie funkcje udostępniane są kolejnym uczestnikom betatestów WhatsAppa dla systemu Android. Nie wiemy, kiedy trafią do wersji konsumenckiej, jednak wydaje się, że nie będziemy musieli długo czekać.

