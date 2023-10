Tego mi brakowało! WhatsApp ułatwia życie jak nigdy

WhatsApp ułatwi odpowiadanie na zdjęcia i filmy. Oby testy szybko się skończyły.

WhatsApp testuje właśnie możliwość szybkiego odpowiadania na wiadomości zawierające multimedia. Oznacza to, że komunikator pozwoli Ci błyskawicznie zareagować nie tylko na wiadomość od znajomego, ale też na zdjęcie, naklejkę, film i GIF-a. Nowość jest już dostępna w wersji testowej komunikatora dla Androida (2.23.17.16), którą znajdziesz w Google Play.

Miejsce na odpowiedź pojawia się natychmiast po obejrzeniu grafiki czy filmu. Aktualnie można znaleźć go na dole ekranu, co ma oczywiście sens. WABetaInfo zaznacza, że czasami konieczne jest dodatkowe dotknięcie ekranu, by przywołać miejsce na odpowiedź. To sugeruje, że testowana funkcja nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia na szeroką skalę.

Piszę o tej nowości ze sporym entuzjazmem. Jeśli w Twoich rozmowach przewija się sporo zdjęć i filmów, na pewno docenisz możliwość bezpośredniego odpowiadania na multimedia. Pomoże to utrzymać ciągłość wątków rozmowy bez potrzeby wychodzenia z widoku medium i dodatkowego przytrzymywania ekranu palcem.

Warto tu dodać, że pasek odpowiedzi będzie widoczny także podczas przeglądania mediów wysyłanych w konkretnej rozmowie. Możesz więc szybko znaleźć stare zdjęcie i odpowiedzieć na nie, przypominając w ten sposób kontekst. To drobiazg, ale niesamowicie ułatwia mi życie. Mam nadzieję, że szybko zostanie wdrożony do stabilnej wersji komunikatora.

Przy okazji warto dodać, że WhatsApp testuje również skrót ułatwiający tworzenie czatów grupowych, a na systemie iOS rozpoczął testy naklejek tworzonych z użyciem sztucznej inteligencji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: KYNA STUDIO / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo