Google Play: Za darmo aplikacje i gry o wartości 130 zł!

Sklep Play znów zasypuje nas promocjami, w tym płatnymi grami i aplikacjami, które przez ograniczony czas można mieć za darmo. Aplikacja na telefon dodana do Twojej biblioteki w Google Play będzie Twoja już na zawsze. Ze spore listy promocji wybrałam aplikacje najwyżej oceniane. Możesz je mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz. Tym razem można zaoszczędzić

macOS Big Sur - Dynamic Live Wallpaper

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

macOS Big Sur - Dynamic Live Wallpaper przenosi na Androida śliczne tapety z systemu macOS Big Sur. Apple przygotowało fenomenalny zestaw tapet, które zmieniają się wraz z porą dnia i dzięki tej aplikacji można je mieć także na telefonie z Androidem. Warto dodać, że nie są to dwa obrazy wyświetlane na zmianę, ale aż 8, co daje bardzo naturalny efekt. Ponadto, jeśli nadasz aplikacji dostęp do lokalizacji GPS, na tapecie pojawi się symulacja pogody na żywo (na przykład padający deszcz).

Splash Pro - Liquid Wallpaper

Poprzednia cena: 8,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Splash Pro - Luqiod Wallpaper dodaje dynamiczny efekt do statycznych tapet. Dzięki niej ustawić symulację płynu jako żywą tapetę, przy czym można też ustawić sporo parametrów zachowania cząsteczek cieczy. Może zmieniać kolor zależnie od ustawień akumulatora, może zabarwiać się przy krawędziach i wcale nie musi reagować na grawitację… za to może reagować na dotyk i na stan naładowania akumulatora.

Visual Acuity Charts

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Visual Acuity Charts to aplikacja medyczna, pomagająca zbadać wzrok. Konkretnie pomaga wykryć krótkowzroczność i pseudokrótkowzroczność. Aplikacja zastąpi dobrze znane tablice z numerami i literami podczas badań „w terenie”. Znajduje się w niej 7 rodzin takich tablic, stosowanych powszechnie przy badaniach wzroku. Został tu umieszczony tryb pracy dla lekarza i dla pacjenta, który chce sprawdzić, czy ma się czym martwić.

A-2481

Normalna cena gry to 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

A-2481 to horror z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł gry to właściwie numer postsowieckiego bunkra, do którego udasz się jako dziennikarz szukający odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: czy da się kontrolować ludzki umysł na odległość? W tym celu musisz przemierzyć korytarze opuszczonej bazy, rozwiązać kilka zagadek logicznych i oczywiście wytrzymać napięcie.

Mental Hospital III

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mental Hospital III to kolejna gra dla osób, które lubią się bać. To udany horror z ciekawą oprawą audiowizualną. Ponownie musisz wcielić się w reportera, który zamierza nakręcić film w budynku opuszczonej kliniki, w której manewrować będą jednostki specjalne. Historia zaczyna się tendencyjnie, bo w szpitalu psychiatrycznym, gdzie prowadzone były dziwne eksperymenty. Do tego leje i zepsuł Ci się samochód, spóźniasz się i wcale nie zastaniesz na miejscu tego, czego się spodziewasz. „Taśmę można wymazać, ale nie skasujesz wspomnień” – tak twórcy podsumowują tę historię.

Manual Camera: DSLR Camera Professional

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

DSLR Camera HD Professional to aplikacja do robienia zdjęć i nagrywania filmów, wyposażona w narzędzia do manualnej kontroli aparatów w telefonie. Przy robieniu zdjęć można dopasować ekspozycję, czułość, ostrość i balans bieli ręcznie. Można też zapisywać zdjęcia w formacie RAW, kręcić filmy w zwolnionym tempie czy rejestrować sekwencję na potrzeby obrazu HDR. Jest tu też sporo funkcji ułatwiających robienie zdjęć jak wykrywanie twarzy oraz siatka pomocnicza. Finalnie możliwości aplikacji zależą oczywiście od możliwości samego telefonu.

Egyptian Pyramids, Be a Fish. Intergalactic Space i VR Pirates Ahoy

Normalna cena każdej z nich: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play:

Te cztery aplikacje to zabawki dla posiadaczy gogli VR. Ich jedynym celem jest pokazanie w wirtualnej rzeczywistości nieistniejących miejsc. W pierwszej można przejechać się kolejką górską między piramidami, w drugiej pływać razem z ławicą ryb, w trzeciej obejrzeć przestrzeń kosmiczną z wagonika kolejki górskiej, a w czwartej eksplorować wrak pirackiego statku pod wodą. Grafika trochę już trąci myszką, ale w darmowych aplikacjach można to wybaczyć.

Mindfulness: 2012

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Wciąż przeceniona jest aplikacja Mindfulness: 2012. Jej nazwa mówi wprost, o co chodzi. To aplikacja do medytacji typu Mindfulness, łączącej zachodnią psychologię ze wschodnią praktyką. Nauka dowodzi, że dzięki prostym ćwiczeniom można poprawić sobie nastrój, znacząco zredukować stres i lepiej zarządzać swoimi emocjami. W tej aplikacji znajdują się przewodniki medytacji z narracją, baza wiedzy oraz wyzwania dla praktykujących.

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Normalna cena: 13,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Clean Equalizer & Bass Booster Pro to pełna wersja bardzo łatwego w obsłudze korektora dźwięku. Aplikacja jest malutka, ale jest w stanie dopasować to, jak twój telefon odtwarza dźwięk. W niektórych przypadkach jest w stanie także uczynić materiał głośniejszym przez odpowiednią korektę. Nie zabrakło podbicia basu.

Źródło zdjęć: Unsplash, wł.

Źródło tekstu: wł.