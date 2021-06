5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 56 na długi weekend

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu wybrałam apki, które zmotywują lub ułatwią uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Szkoda siedzieć w domu w długi weekend!

EXA Bike Tracker – Zapis GPS wycieczek rowerowych offline i bez udostępniania danych

Cena: 0 zł, opcjonalny jednorazowy zakup 7,99 zł. Pobierz z Google Play

Podstawowy problem z aplikacjami sportowymi to moim zdaniem robienie z nich na siłę aplikacji społecznościowych. Owszem, badania potwierdzają, że wsparcie znajomych pomaga w utrzymaniu rutyny ćwiczeń i poprawianiu wyników. To nie znaczy, że chcę zapis trasy każdej wycieczki rowerowej wysyłać gdzieś w świat. Wiem, że nie brakuje osób z takim podejściem.

Dlatego właśnie zaczynam przegląd od polskiej aplikacji EXA Bike Tracker. Apka nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobistych, choć oczywiście można wskazać płeć i wagę dla lepszego szacowania spalania kalorii. Wygląd ekranu głównego można dopasować, wybierając do 9 monitorowanych wskaźników. Ślad GPS zostanie zapisany w pamięci telefonu i będzie można prześledzić pokonaną trasę na mapie. Nie zabrakło importu śladów GPX z innych urządzeń i eksportu do pliku – żadna chmura nie jest potrzebna.

Model biznesowy twórców EXA Bike Tracker również mi się podoba. Nie ma tu abonamentu. Aplikacja w pełnej wersji kosztuje 7,99 zł jednorazowo. Dostęp do pełnego zakresu funkcji można uzyskać, oglądając reklamy.

miejski bike – Najlepsza mapa rowerowa dla mieszczucha

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Aplikacja miejski bike to po prostu mapa dla rowerzystów. Znajdują się tu ścieżki rowerowe oddane do użytku oraz w budowie, są oznaczone prawidłowo zbudowane parkingi rowerowe, a także stacje rowerów miejskich. To też niezły zamiennik Google Maps w miastach, gdzie dane dla rowerzystów nie są jeszcze uzupełnione.

Aplikacja nie nadaje się do nawigacji i nie zapisuje tras – to zwyczajna, prosta mapa :-). Można ją obejrzeć także w przeglądarce pod adresem miejski.bike.

ROLLS – Leksykon tricków, skoków i slajdów dla rolkarzy

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Gdy uczyłam się jeździć na rolkach w latach dziewięćdziesiątych, nie było łatwo o informacje, jak to robić prawidłowo. Pamiętam, że pożyczaliśmy sobie jedną książkę, gdzie były opisane różne tricki. Dziś tych informacji jest mnóstwo, a aplikacja ROLLS ładnie je systematyzuje. Twórcom udało się utworzyć leksykon podobny do tego, jaki krążył po podwórku, gdy miałam 10 lat. Tylko tu są filmy.

W ROLLS znalazły się filmy i opisy tricków, podzielone na kategorie i z podanym stopniem trudności. Niestety opisy są po angielsku i często są tłumaczone maszynowo, więc raczej nie polecam. Zresztą więcej mówią umieszczone tu filmy. Tricki, które chcesz opanować, możesz oznaczyć gwiazdką i mieć do nich zawsze łatwy dostęp. Opanowane możesz odznaczyć, by więcej nie widzieć ich „w kolejce”. Można też śledzić tu swoje postępy i poczytać o jeżdżeniu na rolkach. Wisienką na torcie jest mapka z obiektami, gdzie można poszaleć: skateparkami, torami rolkowymi, parkami ze ścieżkami dla rolkarzy i sklepami. Miejsca te są dodawane przez społeczność użytkowników.

Score Table Tennis – Tablica wyników do badmintona i pingponga na telefon

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Ta aplikacja znalazła się w przeglądzie, ponieważ mieszkam niedaleko parku, w którym nie brakuje stołów do amatorskiego tenisa stołowego, miejsca do gry w badmintona, siatkówkę czy podobnych zabaw. Mimo wszelkich starań, granie na punkty zupełnie nam nie idzie, więc zaczęłam szukać w miarę uniwersalnej aplikacji do pilnowania wyniku. Stanęło właśnie na Score Table Tennis.

Przede wszystkim Score Table Tennis ma dużo możliwości konfiguracji setów dla gry solo i debla, przerw, rozgrzewki, a nawet kolorów tablicy wyników. Domyślna ładnie komponuje się z szatą graficzną TELEPOLIS.PL, ale nie każdemu będzie się podobać. Fajną funkcją jest możliwość dodawania punktów przyciskami głośności – jeśli gramy bez sędziego, to znacznie redukuje przestoje. Aplikacja jest też przystosowana do użytku w bardziej profesjonalnych turniejach: można dopisać dane sędziego do rejestru, oznaczyć grających flagami lub barwami klubu, a nawet rzucać obraz tablicy wyników na telewizor z pomocą Google Chromecast.

MapMyRide – Na koniec pojadę klasykiem

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Od kiedy Endomondo zamknęło interes, scena aplikacji sportowych nieco się rozproszyła. Wśród rowerzystów wciąż trzyma się Strava, którą polecałam na majówkę. Kolejnym mocnym graczem jest MapMyRide, należąca do Under Armour. To klasyk wśród aplikacji sportowych, gdzie można monitorować postępy, importować dane z zegarków Polar, Withings i Garmin i kilku aplikacji.

MapMyRide wymaga założenia konta i ma element społecznościowy. Jedną z fajniejszych funkcji tej aplikacji jest możliwość zrobienia fotodziennika i udostępnienia zdjęcia z podpisem w mediach społecznościowych. Wygląda to bardzo ładniei na pewno kolekcjonerzy lajeczków będą zadowoleni. Na pewno docenisz też klarowny interfejs, wysoką jakość wykonania apki i wbudowaną bazę treningów, z których wiele jest dostępnych za darmo. Po opłaceniu abonamentu MapMyRide daje też dostęp do bardziej szczegółowych statystyk treningów. Jeśli poważnie podchodzisz do kolarstwa, rozważ korzystanie z MapMyRide.

Źródło zdjęć: Wł.

Źródło tekstu: Wł.