One UI 6.1.1 trafia na kolejne Samsungi

W lipcu Samsung zaprezentował smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, pracujące pod kontrolą One UI 6.1.1. Oprogramowanie to przyniosło nowe i ulepszone funkcje, w tym rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję. Teraz dostęp do tych nowości otrzymują kolejne smartfony Galaxy.

Samsung, po udanym wdrożeniu One UI 6.1.1 na smartfony z serii Galaxy S24, rozpoczął aktualizację swoich starszych flagowych urządzeń, w tym serii Galaxy S23, a także składanych modeli Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5. Na początek aktualizacja jest dostępna w Korei Południowej, ale wkrótce powinna trafić na inne rynki, w tym do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europy i Azji.

Co nowego w One UI 6.1.1?

Aktualizacja One UI 6.1.1, o rozmiarze ponad 2 GB, wprowadza szereg nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Composer, Interpreter Listening Mode, Suggested Replies, Sketch to Image i wiele innych. Ponadto, zawiera również poprawki bezpieczeństwa Androida z września.

Numery kompilacji i dostępność:

seria Galaxy S23: S918NKSU4CXH7 / S918NOKR4CXH7 / S918NKSU4CXH7 ,

/ / , Galaxy Z Fold5: F946NKSU3DXH9 ,

, Galaxy S23 FE: S711NKSU3BXH7.

Co ciekawe, na moim prywatnym Samsungu Galaxy S24 Ultra aktualizacja przedstawiła się jako One UI 6.1, "ważyła" 3073,96 MB oraz zawierała sierpniowe poprawki zabezpieczeń. Skąd jednak wiem, że to było jednak One UI 6.1.1? Bo zawierało wszystkie nowości, które pasują do najnowszej wersji nakładki systemowej Samsunga. Poniżej zrzut ekranu z pełną ich listą (dla Galaxy S24 Ultra).

Kolejną aktualizacją, która trafi na pokłady wspieranych smartfonów Samsunga, będzie One UI 7 z Androidem 15. Na to jednak musimy jeszcze trochę poczekać.

Zobacz: Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie łączność satelitarną

Zobacz: Kup Samsunga Galaxy S24 Ultra, a dostaniesz Galaxy S20 FE 5G za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority