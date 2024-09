Kup Samsunga Galaxy S24 Ultra, a dostaniesz Galaxy S20 FE 5G za darmo

Galaxy S24 Ultra to świetny smartfon Samsunga. W najnowszej promocji do tego modelu dokładany jest prezent w postaci smartfonu Galaxy S20 FE 5G. Warto się pospieszyć, bo liczba nagród jest ograniczona. Są jednak przewidziane nagrody pocieszenia dla spóźnialskich.

Galaxy S24 Ultra to zaprezentowany w styczniu tego roku flagowy smartfon Samsunga, który oferuje wszystko to, co koreański producent ma najlepsze. Urządzenie można obsługiwać między innymi za pomocą chowanego we wnętrzu obudowy rysika S Pen, czego konkurenci tego modelu nie mają.

styczeń 2024 232 g, 8.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) LTE do 2000Mbps 200 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix 6.8" - Dynamic AMOLED (1440 x 3120 px, 505 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

A co może być lepsze od jednego smartfonu Samsunga? Dwa smartfony w cenie jednego. W najnowszej promocji, która potrwa od 9 do 29 września 2024 roku, w prezencie można zyskać jeden z 3100 smartfonów Galaxy S20 FE 5G (nasz test).

A gdy wszystkie te smartfony się skończą? Wtedy są kolejne benefity, które będą rozdawane w następującej kolejności:

170 czarnych zegarków Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47 mm ,

, 245 srebrnych zegarków Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47 mm (nasz test),

(nasz test), 400 czarnych zegarków Samsung Galaxy Watch6 Classic BT 47 mm.

Jak zdobyć prezent?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać prezent od Samsunga, należy:

kupić smartfon Galaxy S24 Ultra w trakcie trwania promocji (9-29.09.2024) u jednego z tych partnerów Samsunga: Orange Polska, P4 (operator sieci Play), Polkomtel (operator sieci Plus), T-Mobile Polska, Netia, Liberty,

aktywować zakupione urządzenie do 6 października 2024 roku, poprzez uruchomienie go na terytorium Polski z dostępem do sieci,

zalogować się na tym smartfonie do aplikacji Samsung Members i kliknąć w baner promocyjny,

wypełnić formularz zgłoszeniowy (do 13.10.2024), załączając do niego dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, prezent zostanie wysłany w ciągu 30 dni roboczych na podany w formularzu adres. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung