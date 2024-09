Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie łączność satelitarną

Apple pokazał już swoje najnowsze iPhone'y 16, które wkrótce trafią na rynek, a tymczasem największy konkurent Amerykanów, koreański Samsung, szykuje się do premiery nowych flagowców z serii Galaxy S25. O topowym modelu, z dopiskiem Ultra w nazwie, wiemy coraz więcej.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nadchodzący flagowiec koreańskiego giganta, zaczyna coraz częściej pojawiać się w przeciekach i plotkach, mimo że jego oficjalna premiera spodziewana jest dopiero w styczniu 2025 roku. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze nieoficjalne rendery smartfonu, a teraz, dzięki zgłoszeniu regulacyjnemu w Chinach, poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące tego modelu.

Ładowanie 45 W i łączność satelitarna

Informacje ujawnione przez znanego leakera IceUniverse wskazują, że Galaxy S25 Ultra będzie obsługiwał ładowanie o mocy 45 W, co potwierdza wcześniejsze doniesienia. Będzie ono realizowane za pomocą prądu o napięciu 15 V i natężeniu 3 A. W ujawnionych informacjach pojawiła się również wzmianka o łączności satelitarnej – użyto stwierdzenia "satelite mobile terminal" (satelitarny terminal mobilny). Sugeruje to, że Samsung dołączy do grona producentów oferujących tę funkcjonalność w swoich smartfonach. Dotychczas tylko Pixele 9 poza Chinami posiadają tę możliwość (biorąc pod uwagę smartfony z Androidem), więc wprowadzenie jej przez Samsunga byłoby znaczącym krokiem.

Poprawiona wydajność wideo i inne zmiany

IceUniverse wspomniał również o znacznie poprawionej wydajności wideo w Galaxy S25 Ultra, jednak nie podał konkretnych szczegółów ani liczb potwierdzających to stwierdzenie. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że telefon będzie cieńszy i lżejszy od swoich poprzedników, a także otrzyma ulepszony aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Zmienić ma się też ogólny wygląd urządzenia, ponieważ jego rogi będą zaokrąglone.

Czy łączność satelitarna to przełom?

Chociaż łączność satelitarna może być przydatna w sytuacjach awaryjnych, trudno przewidzieć, czy stanie się ona powszechnie wykorzystywaną funkcją. Większość użytkowników smartfonów przebywa na obszarach o dobrym zasięgu sieci komórkowej, jednak w niektórych przypadkach, na przykład podczas wypadów w odległe tereny, może okazać się ona bardzo cenna.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ice Universe / X

Źródło tekstu: Ice Universe / X