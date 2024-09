Galaxy S25 Ultra: tak wygląda. Zauważalna zmiana po latach

Jak będzie wyglądał Samsung Galaxy S25 Ultra? Najnowsza seria renderów OnLeaks rzuca nowe światło na zmiany wprowadzone we flagowym modelu z Korei.

Powoli zbliża się premiera nowej serii flagowców Samsunga, a najwięcej uwagi przykuwa topowy model Galaxy S25 Ultra. W sieci pojawiają się już liczne przecieki i spekulacje, ale szczegóły wyglądu nowego telefonu z Korei pozostawały nieznane.

Galaxy S25 Ultra jest inny niż poprzednie generacje

Steve H.McFly, znany w sieci jako @OnLeaks, przedstawił wraz z Android Headlines wysokiej jakości rendery przedstawiające Galaxy S25 Ultra, a także złożoną z nich animację. Nie są to oficjalne grafiki Samsunga, lecz obrazy opracowane na podstawie przecieków z wewnętrznych źródeł producenta. @OnLeaks chwali się 99-procentową skutecznością, więc zapewne i tym razem jest bliski prawdy.

Największa zmiana w Galaxy S25 Ultra według @OnLeaks ma dotyczyć kształtów obudowy, a Samsung zerwie ze stylistyką wprowadzoną po raz pierwszy w Galaxy S22 Ultra i kontynuowaną w kolejnych generacjach.

Obecnie dostępny Galaxy S24 Ultra ma płaską górę i dół oraz lekko zaokrąglone boki. Rogi są przez to bardziej kanciaste. Następca będzie miał ramkę płaską z każdej strony, za to rogi będą zaokrąglone – czyli tak jak mniejsze modele z serii Galaxy S24. Widać też podobieństwo do stylistyki Pixeli 9 oraz iPhone’ów.

Jak wpłynie to na ergonomię, trudno przewidzieć, choć wiadomo też, że Galaxy S25 Ultra będzie miał grubość tylko 8,2 mm przy szerokości 77,6 mm i wysokości 162,8 mm, co powinno zminimalizować pewną niewygodę związaną z równo ściętymi bokami. Waga telefonu ma wynosić 232 g, a akumulator zachowa pojemność 5000 mAh.

Sekcja aparatów będzie podobna do tej z Galaxy S24 Ultra – mamy więc trzy duże oczka obiektywów z lewej strony, ułożone w linii oraz trzy mniejsze elementy, w tym lampę LED, z prawej strony. Sekcję foto ma reprezentować główny aparat 200 Mpix (IOSOCELL H2), wspierany przez szerokokątny 50 Mpix (ISOCELL JN3) oraz dwa moduły telefoto: 10 Mpix (IMX754, zoom 3x) oraz 50 Mpix (IMX584).

Moc do pracy dostarczy nadchodzący układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Premiera nowej serii Galaxy S25 oczekiwana jest w styczniu 2025.

