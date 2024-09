Samsung Galaxy S25 Ultra zaskoczy dwiema cechami

Do sieci trafiają kolejne informacje na temat planowanego na początek 2025 roku smartfonu Samsung Galaxy S25 Ultra. Wiemy już o 2 rzeczach, które mogą spodobać się przyszłym klientom.

Samsung Galaxy S25 Ultra będzie miał nowe szaty

Obudowy Samsungów Galaxy S z serii Ultra od czasów dołożenia do nich rysika S-Pen mają charakterystyczny, pochodządzy z Note'ów kształt. Góra i dół urządzenia są ścięte na płasko, co jednym się podoba, a innych irytuje wbijaniem się obudowy w dłoń.

Taka konstrukcja pozwoliła przy tym Samsungowi na znaczące zniwelowanie zaokrągleń w narożnikach ekranów i tym sposobem, przynajmniej optycznie, zyskaliśmy większą dostępną powierzchnię ekranu. I to właśnie ten konserwatyzm ma być tym razem zakończony. Samsung Galaxy S25 Ultra będzie pierwszym z wyraźnie zaoblonymi narożnikami, mniej bolesnymi dla osób korzystających z telefonu bez etui.



Samsung Galaxy S24 Ultra (po lewej) i Samsung Galaxy S25 Ultra (po prawej)

To było widać na pierwszych renderach frontu urządzenia, ale z profilu może być o wiele ciekawiej

Jak się okazuje nowa generacja Ultry będzie też dla Koreańczyków okazją do propagowania nowej mody na smartfony w wersji slim. Samsung Galaxy S25 Ultra będzie najsmuklejszym smartfonem z tej serii w historii. Nie myślcie jednak, że chodzi tutaj o jakieś ekstrema, jak w ostatnich iPadach Pro Apple'a. Mowa jest o spadku o 0,4 mm w stosunku do poprzednika:

Galaxy S20 Ultra: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

Galaxy S21 Ultra: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Galaxy S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm

Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

Co warto przy tym zaznaczyć, Samsung, podobnie jak inni producenci, podaje grubość w centrum obudowy, a więc z pominięciem wyspy aparatów. Te w serii Ultra należą do opasłych (za czym idzie ich jakość), a po wysmukleniu bryły telefonu owa wyspa może jeszcze bardziej wystawać niż do tej pory.

