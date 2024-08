Samsung Galaxy S25 Ultra z nowym wyglądem. Wrócą krągłości

W oczekiwaniu na premierę flagowej serii Galaxy S25, świat technologii żyje spekulacjami dotyczącymi nowego modelu topowego Samsunga. Galaxy S25 Ultra ma wprowadzić więcej krągłości, które pojawią się na rogach urządzenia.

To, za co między innymi lubię smartfon Galaxy S24 Ultra i dzięki czemu nie zmieniłbym go na nic od konkurencji Samsunga, to między innymi prostokątny kształt bez zaokrąglonych rogów. Nie każdemu jednak odpowiada taki design. Użytkownicy skarżą się nawet na to, że samsungową Ultrą można się niemal pokaleczyć.

Z myślą o takich osobach Samsung prawdopodobnie przygotowuje przyszłoroczny model Galaxy S25 Ultra. Jak wynika z renderów udostępnionych przez niezawodnego leakera Ice Universe, smartfon ten będzie miał zaokrąglone rogi. Krągłości te mają być jednak dość symboliczne, znacznie mniejsze niż to, z czym mamy do czynienia w pozostałych smartfonach Samsunga z serii Galaxy S24 czy na przykład najnowszych iPhone'ach.

Galaxy S24 Ultra (po lewej) i Galaxy S25 Ultra (po prawej)

Takie zmiany są odpowiedzią koreańskiego producenta na uwagi dotyczące ergonomii modelu Galaxy S24 Ultra. Chociaż jego elegancki, kanciasty design był uznawany za nowoczesny, to ostre krawędzie były niekomfortowe przy dłuższym użytkowaniu. Dla użytkowników Galaxy S25 Ultra z zaokrąglonymi krawędziami może okazać się znacznie wygodniejszy.

Specyfikacja Samsunga Galaxy S25 Ultra

Do premiery Samsunga Galaxy S25 Ultra pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci pojawiło się już sporo informacji na temat jego możliwej specyfikacji technicznej. Urządzenie to ma być prawdziwym gigantem pod względem mocy obliczeniowej, jakości aparatów czy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Sercem smartfonu będzie najprawdopodobniej Snapdragon 8 Gen 4, który ma przynieść znaczący wzrost wydajności w porównaniu do swojego poprzednika oraz lepsze zarządzanie energią. W komplecie dostaniemy co najmniej 12 GB RAM-u oraz minimum 256 GB pamięci masowej.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, możemy ponownie spodziewać się, że Samsung w swoim flagowcu zastosuje panel Dynamic AMOLED 2X o przekątnej około 6,8 cala i rozdzielczości QuadHD+, z adaptacyjną częstotliwością odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Ten nie powinien zawieźć użytkowników pod względem oferowanej jakości obrazu czy czytelności w każdych warunkach.

Galaxy S25 Ultra ma również wyróżniać się pod względem jakości zdjęć i filmów. Oczekuje się, że urządzenie zostanie wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, wspierany przez 50-megapixelowe aparaty z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem. W przeciekach wspomina się o udoskonalonym oprogramowaniu do przetwarzania obrazu, które ma zapewnić jeszcze lepszą jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych.

W kwestii zasilania, Galaxy S25 Ultra może być ponownie wyposażony w akumulator o pojemności około 5000 mAh, z opcją szybkiego ładowania 45 W oraz wsparciem dla ładowania bezprzewodowego. W tej kwestii raczej niewiele się zmieni w porównaniu z tym, co topowy Samsung oferował do tej pory.

Samsung Galaxy S25 Ultra będzie oczywiście obsługiwał łączność 5G, ma być też kompatybilny z nową generacją rysika S Pen, który może zyskać dodatkowe funkcje i lepszą precyzję.

Kiedy premiera?

Oczekuje się, że Samsung pokaże swoje przyszłoroczne flagowce z serii Galaxy S25 w styczniu przyszłego roku, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2025.

