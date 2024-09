Samsung Galaxy S25: Dla USA delicje, a dla Europy buble? Nie tym razem

Samsung, koreański gigant w branży smartfonów, intensywnie pracuje nad planowaną na początek 2025 roku serią Samsung Galaxy S25. Ostatnia decyzja ucieszy konserwatywnych fantów marki.

Ta decyzja ucieszy miliony fanów Galaxy

Samsung produkuje własne procesory Exynos, które zasilają zarówno smartfony, jak i inne urządzenia elektroniczne producenta. Jednak na dynamiczniej rozwijającym się rynku propozycje Samsunga nie zawsze były w stanie sprostać rozwiązaniom konkurencji, w szczególności zaś procesorom z serii Qualcomm Snapdrangon 8, które stały się rynkowym standardem i papierkiem lakmusowym dla wysiłków Koreańczyków.

Gdy w 2023 roku firma zrezygnowała z podziału Exynos dla Europy i Snapdragon dla USA i wszystkie Galaxy S23 otrzymały procesory Qualcomm Snapdragon, mieliśmy naprawdę wiele powodów do radości. Przede wszystkim poprawiła się kultura pracy, czyli dostaliśmy niższe temperatury telefonów przy pracy pod obciążeniem. To dodatkowo przełożyło się na lepsze gospodarowanie akumulatorem i nawet najmniejszy Galaxy S23 zaczął bez trudu wytrzymywać cały dzień intensywnego korzystania.

Wreszcie też Snapdragon lepiej niż Exynos przetwarzał sygnał obrazu z matryc aparatów, oferując skok jakości zdjęć, nawet na tych samych modułach aparatów. No i jeszcze na koniec, wersje Snapdragonów dla Samsunga miały fabryczny tuning, z większą liczbą rdzeni NPU pod sztuczną inteligencję i wyższym taktowaniem CPU i GPU.

W 2024 roku Samsung wrócił do starego podejścia

W 2024 roku Galaxy S24 i S24+ dostały w Europie Exynosa 2400. Wzbudziło to niepokój użytkowników, którzy mieli w przeszłości nieprzyjemności związane z procesorami Samsunga. Trzeba jednak oddać Koreańczykom, że tym razem procesory udały się. Są chłodne, a czasy pracy są o niebo lepsze niż te w serii Galaxy S22. Inna sprawa, że można jak najbardziej polemizować, czy czasem lepszą opcją dla klientów nie byłby i tym razem Snapdragon.

Ostatnie zapowiedzi o planowanym uruchomieniu nowej linii produkcyjnej procesorów, po kosztownych zakupach w holenderskim ASML, zdawały się ugruntowywać decyzję Samsunga o proponowaniu klientom własnych procesorów Exynos. Jeśli jednak to nastąpi, to jeszcze nie przy okazji premiery flagowych Galaxy S25, donoszą koreańskie media.

Samsung Galaxy S25 z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - i to takimi na sterydach

Jak podaje Hankyung, powołując się na niezależne źródła w łańcuchach dostaw, w serii Samsung Galaxy S25 mogą ostatecznie pojawić się wyłącznie Snapdragony 8 Gen 4. To ważny głos po czerwcowych przeciekach na temat Exynosa 2500 czy nawet o potencjalnym użyciu procesorów MediaTek. Samsung i Qualcomm rozszerzyły swoją ramową współpracę do 2030 roku, ale to też nie znaczy, że projekt Exynosów 2500 został porzucony.

Całkiem możliwe, że zasilą one smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7 i Flip 7 - spekulują media. Jeśli Samsung postawi na nowy proces produkcyjny oparty na litografii High-NA EUV, którym będzie dysponował od IV kwartału tego roku, nowe chipy mogą okazać się bardzo solidną konkurencją dla Qualcomma. Niekoniecznie natomiast firma wyrobi się z ich premierą do stycznia. Byłby to zarazem pierwszy raz, gdy do składaków Samsunga trafia coś innego niż Snapdragon i potencjalne ryzyko obaw klientów tych, co by nie mówić, dosyć drogich urządzeń.

To jednak temat do analiz za dopiero niemal rok. W styczniu do naszych kieszeni mają tymczasem trafić nowe galaktyki, których możliwości w dziedzinie AI zdeklasują dotychczasowe smartfony. Prawdopodobnie podobnie jak miało to już miejsce do tej pory, dodatkowe zasoby zostaną osiągnięte przez podwojenie liczby rdzeni NPU (służących do zadań opartych na uczeniu maszynowym, czyli upraszczając właśnie do AI) i podkręcenie całych układów.

