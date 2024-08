Samsung nie odda swojego kawałka wafla - idzie na wojnę z TSMC

Samsung jeszcze w IV kwartale tego roku uruchomi nową linię produkcyjną chipów. Dostanie pierwszą maszynę na potrzeby litografii High-NA EUV (Extreme Ultra Violet).

Tajwański TSMC przoduje, ale Samsung nie daje za wygraną

Jeszcze IV kwartale tego roku Samsung ma otrzymać swoją pierwszą maszynę do litografii High-NA EUV (Extreme Ultra Violet). To właściwie jedyna opcja dla Koreańczyków, by próbować dotrzymać kroku tajwańskiemu TSMC w produkcji półprzewodników. Zamówiony sprzęt to TwinScan EXE:5000, holenderskiej firmy ASML, dostarczającej tego typu rozwiązania również Intelowi i TSMC.

Litografia High-NA EUV to zaawansowana technologia pozwalająca na produkcję chipów o jeszcze mniejszych i bardziej precyzyjnych strukturach, co przyspiesza rozwój wydajniejszych półprzewodników. Intel był pierwszym klientem Holendrów, a za pierwsze dostawy maszyn zapłacił miliardy dolarów, potem dołączył do niego TSMC.

Samsung wziął ósmą z maszyn

Maszyna Samsunga jest ósmą wyprodukowaną przez ASML, to jednak nie koniec zamówień, bo koreański konkurent Samsunga, SK hynix zamierza kupić w najbliższej przyszłości na potrzeby produkcji kości DRAM nowszy model — EXE:5200 High-NA EUV.

