Samsung Galaxy A55 w ulepszonej, kwantowej wersji

Samsung Galaxy A55 to jeden z najpopularniejszych smartfonów koreańskiego producenta, absolutny hit sprzedażowy i lider zestawień telefonów do 1500 zł. Firma postanowiła go ulepszyć w zaskakujący sposób.

Samsung Galaxy A55 już jest popularny, teraz będzie jeszcze jednym z najbezpieczniejszych na rynku

Telefon w nowej wersji aktualnie przeznaczony jest wyłącznie na rynek koreański, a jego nowy wariant powstał we współpracy z operatorem SK Telecom i ID Quantique. Nowy wariant ma nazwę Samsung Quantum 5 i w stosunku do A55 uzbrojony jest w dodatkowych chip.

Chip Quantum Random Number Generator (QRNG) firmy ID Quantique wykorzystuje fizykę kwantową do generowania liczb losowych. Jego wymiary wynoszące 2,5 x 2,5 mm doskonale nadają się do zastosowań mobilnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych generatorów, które mogą być podatne na niektóre ataki, QRNG faktycznie generuje liczby losowe w nieprzewidywalny sposób.

Kryptografia kwantowa wykorzystywana jest w telefonie do szyfrowania i odszyfrowywania wrażliwych danych, w tym haseł czy danych biometrycznych, a także całej pamięci urządzenia. Dodatkowy chip w pełni współpracuje z platformą bezpieczeństwa Samsung Knox.

Idealny telefon dla korporacji, pewnie kosztuje dużo...

Cena telefonu w Korei Południowej nie zabija, to około 1800 zł, a więc niewiele więcej niż za „zwykłego” Samsunga Galaxy A55, dostępnego w Polsce w cenach nawet poniżej 1500 zł. Pozostała specyfikacja jest bliźniacza, zawiera 6,6-calowy ekran SuperAMOLED (120 Hz), Exynos 1480, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, aparaty 50 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i makro 5 Mpix oraz przedni 32 Mpix. Również zasilanie jest bez zmian - 5000 mAh ładowane z mocą 25W.

Na tę chwilę nie są znane plany producenta dotyczące dostępności telefonu poza rodzimym krajem.

Zobacz: Komputery kwantowe - wszystko co musisz wiedzieć

Zobacz: Samsung Galaxy A55 – test. Świetny telefon, który kupisz bez kredytu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung, ID Quantique

Źródło tekstu: GizmoChina, orpac. wł