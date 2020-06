Rosja znosi zakaz używania aplikacji Telegram

Telegram miał naprawdę duże problemy w Rosji. W końcu aplikacja została zakazana na terytorium największego państwa świata. Teraz Rosja zmienia swoją decyzję. Co się dokładnie stało?

Komunikatory miewają w różnych krajach naprawę duże problemy. O co dokładnie chodzi? Wystarczy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia i standardy szyfrowania. Takie działania poważnie utrudniają pracę niektórym specyficznym organom państwa. Im bardziej opresyjny lub nieufny rząd, tym większa szansa, że stanie on do walki z tego typu aplikacjami. Na przykład Arabia Saudyjska zabroniła na swoim terenie BBM czy japońskiego Line. Rosja swego czasu zażądała dostępu od takich komunikatorów jak WhatsApp, Skype czy Telegram.

Przedstawiciele tej ostatniej odrzucili jakże kuszącą ofertę. To spowodowało zakaz używania aplikacji, a Paweł Durow musiał mierzyć się z naprawdę dużymi problemami. W końcu jednak stało się jasne, że zakaz nie dal zupełnie nic. Telegram rozwija się w Rosji równie szybko jak kiedyś. Założyciel aplikacji w końcu obiecał, że postara się z aplikacji usunąć wszelkie treści terrorystyczne. Roskomnadzor pogodził się z kolei z tym, że wszystkiego zakazać się nie da. W takiej sytuacji doszło do wycofania zakazu. O ile większość mediów cieszy się z tej decyzji, to niektóre rosyjskie ośrodki ogłosiły tę decyzję mianem kapitulacji.

Sam Telegram jest najpopularniejszą aplikacją tego typu w ponad 20 państwach i dochodzi mu 1,5 miliona użytkowników dziennie.

Źródło tekstu: reuters, wł