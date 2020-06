Telegram dostał nowy edytor filmów, animowane zdjęcia i lepsze GIF-y

Telegram jest nie tylko dobrze zabezpieczony. Komunikator ma również jeden z najlepszych edytorów zdjęć. W nowej wersji może pochwalić się też fantastycznymi możliwościami w zakresie filmów i animacji.

W 2015 roku Telegram zyskał możliwość dodawania do zdjęć naklejek, napisów i poprawiania obrazu. Przez pięć lat jednak świat przekazu wizualnego bardzo się zmienił. By za nim nadążyć, Telegram wprowadził zaawansowany, a jednocześnie bardzo łatwy w obsłudze edytor multimediów. Można w nim połączyć zdjęcia, filmy, napisy i animowane naklejki w jednej wiadomości.

Nuda? Dodaj animowaną naklejkę do zdjęcia

Naklejki to ważny element komunikacji przez Telegram. W nowej wersji można dodać animowane naklejki także do statycznych zdjęć. Dodanie takiej animacji zaowocuje oczywiście zapisaniem końcowego dzieła jako GIF i w tej postaci obraz zostanie wysłany do odbiorcy.

Nowość pojawiła się też w przeglądarce dostępnych GIF-ów. Pojawiły się tu nowe karty z najpopularniejszymi aktualnie obrazkami oraz z wybranymi emoji. Ponadto na Androidzie aplikacja Telegram znacznie przyspieszy i będzie płynniej odtwarzać filmy. Telegram dla systemu Google'a zyskał też nowe ustawienia zarządzania pamięcią podręczną. Zajrzyj do nich, jeśli używasz Telegrama na tańszym smartfonie.

Właśnie, filmy! Telegram dorobił się narzędzi do poprawiania filmów. Można poprawić kolory, jasność i tym podobne parametry, a na koniec dodać… jeszcze więcej animowanych naklejek.

