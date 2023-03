Poczta e-mail tylko dla pełnoletnich

Apple zablokował aktualizację klienta poczty BlueMail. Powód? Spółka uważa, że wobec ostatnich zmian aplikacja ta powinna być przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Wydawałoby się, że e-mail to tylko środek przekazu. Rzecz jasna, może zawierać treści nieodpowiednie, ale to zależy od jego autora. Obwiniać za to twórców klienta poczty to tak, jakby ścigać producentów telewizorów, bo w teorii wyświetlą film pornograficzny. Ale Apple wie lepiej, choć sprawa nie jest jednoznaczna.

Spółka z Cupertino weszła w otwarty konflikt z twórcami popularnej aplikacji pocztowej BlueMail, po tym, jak zablokowała najnowszą aktualizację narzędzia pod pretekstem błędnego oznaczenia kategorii wiekowej.

BlueMail tylko dla pełnoletnich

Brzmi to kuriozalnie, przyznajcie, choć Apple ma dość spójne wyjaśnienie. Chodzi o moduł sztucznej inteligencji, bazujący na OpenAI, który niniejszym do klienta dodano. Nowa funkcja, ucząc się na historii korespondencji, pozwala zautomatyzować proces pisania maila. Dokładnie rzecz ujmując, generuje spersonalizowane szablony, które uwzględniają styl wypowiedzi użytkownika.

Wedle wypowiedzi rzecznika, cytowanej przez „Tech Radar”, Apple z zasady traktuje wszystkie implementacje AI jako przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich. Jak wyjaśniono, analiza danych wrażliwych, z prywatną korespondencją na czele, wymaga w pełni świadomej zgody. A takową wydać może jedynie osoba dorosła.

Ben Volach, współzałożyciel BlueMail, zarzuca technologicznemu gigantowi hipokryzję. Co podkreśla, w sklepie App Store są dziesiątki aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które ograniczenia wiekowego z jakiegoś powodu nie mają.

Tak, aplikacje AI są w App Store, ale jest ale

Zauważmy, argument jest celny. Przynajmniej częściowo. Na przykład szalenie popularny FaceApp, służący do edycji zdjęć, dostępny jest od lat 9. Można jednakowoż skontrować, że akurat ten program nie analizuje niczyich tekstów, a wyłącznie zdjęcia. Ale od lat 4 dostępny jest za to Pocket AI, wariacja na temat ChatGPT. Z tym że ten z kolei analizuje teksty dostępne globalnie, a nie tylko te użytkownika.

Bądź co bądź, Volach sugeruje, że sztuczna inteligencja stanowi wyłącznie pretekst, a Apple intencjonalnie próbuje ograniczyć zasięgi klienta BlueMail, konkurencyjnego wobec Apple Mail. Dodajmy, podobnych obiekcji nie ma Google Sklep Play, który sporny update bez słowa dopuścił.

Z drugiej jednak strony wyszukiwarka Microsoft Bing, która również zaczęła niedawno korzystać z AI, widnieje w App Store jako 17+. Ale w tym konkretnym przypadku to nic nowego. Microsoft od początku adresuje swoją wyszukiwarkę do bardziej dojrzałych użytkowników, zauważając, że nie filtruje ona wyświetlanych rekordów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PaulSat / Shutterstock

Źródło tekstu: TechRadar, oprac. własne