NVIDIA GeForce RTX 5090 z nową wersją. Będzie słabsza

Najnowsze doniesienia wskazują, że ograniczenia eksportowe nałożone przez Stany Zjednoczone na akceleratory NVIDIA H20 zostały rozszerzone również na konsumencką kartę graficzną GeForce RTX 5090D przeznaczoną dla rynku chińskiego. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami twierdzącymi, że Zieloni wstrzymali jej eksport do Chin.

Data premiery i sugerowana cena pozostają nieznane

W reakcji na to amerykańska firma pracuje już nad kolejnym, jeszcze bardziej okrojonym wariantem - GeForce RTX 5090DD. Ma on korzystać z układu NVIDIA GB202-205, który nadal zaoferuje 21 760 rdzeni CUDA. Gorzej będzie wyglądać sprawa VRAM - pamięć nie tylko zostanie ograniczona z 32 do 24 GB, ale jej interfejs zmniejszono z 512- do 312-bitów.