Koniec ze spoilerami w social mediach? Zuckerberg znalazł na to sposób

Dla wielu osób spoilery filmów oraz programów telewizyjnych to jeden z największych powodów opuszczenia aplikacji mediów społecznościowych. To właśnie tam roi się od różnych popularnych treści, a w tym rozmaitych memów oraz spojlerów. Na szczęście, ten sposób cyfrowego podawania treści może ulec zmianie, przynajmniej jeśli chodzi o Threads.

Spoiler alert

Funkcja jest obecnie w fazie testów, co oznacza, że tylko ograniczona liczba użytkowników ma do niej dostęp. Można się jednak domyślić, że sporo osób powita ją z zadowoleniem i spokojem ducha. Po wprowadzeniu tej funkcji będzie można zaznaczać fragmenty tekstu i wybierać samodzielnie opcję "Oznacz spoiler". Pojawi się ona w samodzielnym okienku. Zaznaczenia te będą ukryte przed innymi osobami, dopóki same nie zdecydują, czy chcą zobaczyć, to co napisałeś.