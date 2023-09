Rząd będzie wydzwaniać do Polaków. Wyjaśniamy

Po wprowadzeniu nowego mObywatela rząd ruszył z akcją zbierania opinii na temat aplikacji. Pracownicy Centralnego Ośrodka Informatyki dzwonią do Polaków, prosząc ich o wypełnienie ankiety z oceną apki. Minister cyfryzacji chce, by system ocen wprowadzić jako standard w administracji.

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, od jakiegoś czasu publikuje na X-Twitterze wpisy pod hasłem „Cyfrowe #KonkretyPiS”, które mają stanowić zapowiedź tego, co rządząca formacja wprowadzi w dziedzinie cyfryzacji, gdy wygra wybory. Nie są to obecnie wdrażane funkcje, tylko rodzaj obietnicy wyborczej.

W poprzednich wpisach o cyfrowych konkretach Janusz Cieszyński obiecał już m.in., że do mObywatela zostaną dodane moduły z meczami polskich reprezentacji, a także funkcje dla użytkowników prowadzących działalność gospodarczą.

Kolejna zapowiedź nie dotyczy już nowości w samej aplikacji, ale szerzej nowego systemu ocen w administracji publicznej. Janusz Cieszyński ujawnił przy tym, że po wdrożeniu nowego mObywatela rząd ruszył z akcją zbierania opinii o aplikacji. Zajmują się tym pracownicy Centralnego Ośrodek Informatyki, którzy dzwonią do użytkowników mObywatela i proszą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety na temat funkcjonowania usługi.

Podobne działanie razem z prof. Łukaszem Szumowskim realizowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, między innymi badając satysfakcję pacjentów z teleporad na początku pandemii

– podał Janusz Cieszyński na platformie X.

Minister cyfryzacji przekonuje, że to standard w świecie korporacji, a PiS chce, żeby stało się to także standardem w administracji. Jeżeli obecnie rządząca partia wygra wybory, w kolejnej kadencji wdroży system anonimowej oceny po załatwieniu sprawy urzędowej.

Zdaniem ministra cyfryzacji, przyniesienie to co najmniej dwie korzyści. Z jednej strony dostarczy to instytucjom publicznym informacje na temat tego, czy obywatele są zadowoleni z jakości obsługi.

(…) a z drugiej pozwoli na obiektywne porównanie skuteczności działania instytucji przy realizacji tych samych zadań. Konkurencja zawsze jest motorem dobrych zmian i mam nadzieję, że ten projekt nie okaże się wyjątkiem

– napisał Janusz Cieszyński.

Szczegóły tego pomysłu nie zostały podane. Jeżeli sprawy będą załatwiane przez aplikację albo platformę mObywatel, co czego dąży resort cyfryzacji, to oceny można będzie zapewne wystawiać bezpośrednio w systemie, choć to kłóci się nieco z zapowiedzią anonimowości.

Pełna cyfryzacja administracji to jednak praca na długie lata, więc wiele formalności wciąż trzeba będzie załatwiać osobiście czy telefonicznie, a wdrożenia systemu anonimowej oceny może się okazać dodatkowym wyzwaniem.

Do wpisu na platformie X minister cyfryzacji dołączył ankietę, w której w skali 1-4 można ocenić ten pomysł. Obecnie wzięło w niej udział około 200 osób, z czego ponad połowa wystawiła najwyższą ocenę.

