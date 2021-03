Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 100 zł!

Przygotowaliśmy dla naszych czytelników letnie zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo. Tym razem zaoszczędzić można 100 zł.

Message Quest

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do )

Message Quest to prześliczna gra typu point-and-click, stylizowana na witraże. Gra przedstawia opowieść o leniwym posłańcu – jednym z tych, którzy na początku każdej historii przekazują bohaterom „zew przygody”. Posłaniec woli spędzać czas na leżeniu i objadaniu się. Dlatego całą robotę zwalił na Ciebie. Postacie są urocze, mają nieprzewidywalne reakcje, a każda walka z bossem jest zabawna. Nie można nie docenić także doskonałej ścieżki dźwiękowej, która powstała specjalnie dla tej gry.

Metatag Analyzer

Normalna cena: 8,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 marca)

Metatag Analyzer to narzędzie pomagające w analizie SEO stron. Zgodnie z nazwą, sprawdza metatagi, a więc tytuł, opis, słowa kluczowe, oznaczenia dla crawlerów i tym podobne. Pomaga to sprawdzić, czy metatagi są odpowiednio dobrane do treści strony. Zawartość tagów jest następnie porównywana z regułami stosowanymi przez wyszukiwarkę Google.

Manoir

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 marca)

Manoir to interesująca platformówka–łamigłówka z interesującą rozgrywką i interesującym klimatem. Główny bohater musi przemierzyć nawiedzoną willę – stąd tytuł gry. Każde z pomieszczeń stanowi odmienne wyzwanie, a im dalej, tym trudniejsze są plansze. Niektóre rozwiązania wymagają nieszablonowego myślenia. Gracz ma 10 żyć i musi ukraść 30 diamentów z różnych części willi, a przy okazji nie dać się złapać. Warto dodać, że grę stworzyła jedna osoba.

Candy Bubble Shooter

Normalna cena: 5,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 marca)

Candy Bubble Shooter to klasyczna gra logiczna. Zadaniem gracza jest strzelanie kulkami o pasującym kolorze do grupy znajdującej się na górze. Trzy kulki w tym samym kolorze znikną i to właśnie jest cel gry – należy usunąć wszystkie kulki. Do dyspozycji gracza są 3 specjalne boostery. Gra zawiera ponad 250 poziomów z różnymi układami kulek do usunięcia.

Seven Mysteries

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 20 marca)

Seven Mysteries to gra RPG w oprawie graficznej w stylu japońskim. Jej fabuła została utrzymana w klimacie horroru z elementami nadprzyrodzonymi. Gra opowiada historię przyjaźni i trudnych wyborów w dość klasyczny sposób. Uczniowie szkoły w małym miasteczku odkrywają pewną tajemnicę i wspólnie starają się rozwiązać zagadkę – dlaczego los wrzucił akurat tę grupę w wir wydarzeń. Gra nie wymaga połączenia z internetem.

Tap Animals VIP

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 20 marca)

Tap Animals to relaksująca gra, której celem jest przywrócenie natury do równowagi. Zaczynasz, dbając o ostatnie drzewo, a z czasem pojawią się też inne rośliny i zwierzęta. To jedna z gier, w których wystarczy stukać ekran, by robić postępy. W płatnej wersji otrzymasz 550 klejnotów po przejściu tutoriala.

Ruby Square: logical puzzle game

Normalna cena: 3,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 19 marca)

Ruby Square to relaksująca gra logiczna, wykorzystująca mechanikę zbliżoną do kostki Rubika. Celem jest ułożenie zadanego wzoru przez obracanie fragmentów planszy. Wzorów jest ponad 700 przy czym mają różne rozmiary (od 16 × 16 do 64 × 64). Jeśli masz ochotę na wyzwanie, spróbuj rozwiązywać łamigłówki jak najmniejszą liczbą ruchów.

Yellow Submarine

Normalna cena: 4,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do )

Yellow Submarine to gra o kierowaniu łodzią podwodną po rysunkowym oceanie. Gracz musi zebrać monety i ominąć niebezpieczne przeszkody. W miarę grania zbierzesz bonusy i odblokujesz więcej łodzi.

Sudoku Ultimates (No Ads)

Normalna cena: 9,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 marca)

Sudoku Ultimate to pozbawiona reklam wersja gry zawierającej 4 tysiące klasycznych łamigłówek. Poziom trudności jest zróżnicowany – są tu Sudoku dla początkujących oraz dla bardzo zaawansowanych graczy. Liczby można uzupełniać na różne sposoby, a po rozwiązaniu łamigłówki wyświetlone zostanie podsumowanie i punktacja, zależna od czasu rozwiązywania łamigłówki.

One Line Deluxe VIP

Normalna cena: 8,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 15 marca)

One Line Deluve VIP to przyjemna gra logiczna. Celem jest połączenie punktów jednym pociągnięciem w taki sposób, by narysować wskazany kształt. Grze towarzyszy relaksująca muzyka.

