Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 70 zł

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne wrześniowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca promocji, podaną w Google Play.

Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game

Teach Your Monster to Read to nominowana do nagrody BAFTA gra edukacyjna, zatwierdzona przez brytyjski odpowiednik MEN. Aplikacja nauczyła czytać już ponad 16 milionów dzieci. Postępy potwierdzają rodzice i nauczyciele. Aplikacja będzie odpowiednia przez dwa pierwsze lata nauki czytania. Zaczyna od dopasowywania liter do dźwięków, a kończy na krótkich książkach.

W Polsce aplikacja nie będzie spełniać swojej funkcji, gdyż nie ma w niej materiałów dla naszego języka. Jeśli jednak twoje dziecko zaczyna naukę angielskiego albo uczęszcza do dwujęzycznego przedszkola, koniecznie wypróbujcie Teach Your Monster to Read.

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 23 września).

Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG

Timing Hero to gra na pograniczu akcji i RPG, w której musisz wykazac się wyczuciem czasu i refleksem. Nie ma tu automatycznej walki – to ty decydujesz, kiedy atakować, a kiedy zrobić unik. Całość została ubrana w modną retro-grafikę.

Do wyboru jest 26 bohaterów z unikalnymi umiejętności i artefakty zmieniające ich zdolności. Dostępne są też różne tryby gry. Niedawno dołączone zostało Koloseum, w którym trzeba kierować drużyną trzech bohaterów, oraz Atak, w którym twoja drużyna musi zmierzyć się z legendarnymi bossami.

Normalna cena aplikacji to 15,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 23 września).

Bermuda Triangle Pro

Bermuda Triangle Pro to pełna wersja casualowej gry, w której trzeba wykazać się refleksem i spostrzegawczością. Twoim celem jest niszczenie statków i samolotów przez obracanie kolorowego Trójkąta Bermudzkiego. Uwaga! Możesz pochłonąć obiekt, tylko jeśli dotkniesz go ścianką o tym samym kolorze.

Zagrać możesz w 36 misjach z określonym celem lub w trzech trybach bez końca. Niszcząc odpowiednio dużo obiektów, odblokujesz 10 zdolności specjalnych.

Normalna cena aplikacji to 9,69 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 23 września).

Smart Touch (Pro – No ads)

Smart Touch Pro to przydatne narzędzie, które może znacząco podnieść komfort korzystania ze smartfonu. Aplikacja pozwala tworzyć podręczne, pływające menu z często używanymi funkcjami i aplikacjami. Ponadto ma mnóstwo możliwości personalizacji – można ustawić własną ikonę dla wybranego zasobnika i dowolnie przebierać w skrótach, ustawieniach i dostępnych funkcjach.

Normalna cena aplikacji to 7,79 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21 września).

Cytus II

Cytus II to druga część bardzo interesującej gry muzycznej, utrzymanej w estetyce anime i cyberpunkowych klimatach. Ludzie znaleźli sposób, by synchronizować „real” z internetem a w Sieci żyje DJ-legenda, którego muzyka porywa tłumy. Rozgrywka odbywa się w rytm ponad 100 utworów, skomponowanych w Azji, Europie i USA. Gracze konkurują na ponad 300 listach przebojów, więc nawet początkujący znajdą tu coś dla siebie.

Normalna cena aplikacji to 8,89 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 22 września).

