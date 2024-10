Google łata Quick Share. Wreszcie nabiera on sensu

Google rusza z nową aktualizacją aplikacji Quick Share dla systemów Windows. Zawiodą się czekający na nowe funkcje, docenią ją jednak ci, którym Quick Share działał słabo.

Aktualizacja oznaczona 1.0.2002.2 to ogrom krytycznych poprawek

Na liście krytycznych poprawek znalazły się te dotyczące problemów z nazwami plików, zapisywaniem preferencji czy stabilnością połączeń Bluetooth i Wi-Fi. Dla przypomnienia, Google Quick Share to pakiet łączności powstały z połączenia funkcji Android Nearby Share i Samsung Quick Share. Pozwala on na wygodne przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem, Chromebookami i komputerami z systemem Windows. W skrócie to taki Apple AirDrop tylko w świecie Windowsa i systemów Google'a.

Jak teraz do donosi 9to5Google, wreszcie Google zabrał się za naprawę pakietu, bo ten niestety nie u wszystkich działał zgodnie z oczekiwaniami. Chyba największą zaletą nowej wersji aplikacji jest dramatyczna poprawa stabilności połączeń, a więc coś, z czym i Apple miewa problemy w swoim rozwiązaniu.

Pełna lista zmian w tej aktualizacji wygląda następująco:

- Naprawiono usuwanie plików otrzymanych od nieznanego nadawcy z tym samym identyfikatorem ładunku.

- Naprawiono problem powodujący awarię aplikacji, gdy nazwa pliku zawierała znaki spoza zestawu ASCII.

- Naprawiono problem, w którym znaki spoza ASCII uniemożliwiały poprawne otwarcie otrzymanych plików.

- Naprawiono błąd przy odczycie preferencji.

- Naprawiono problem uniemożliwiający zapis preferencji w niektórych konfiguracjach systemowych.

- Naprawiono problem, w którym skrót Quick Share nie pojawiał się w menu Start po instalacji.

- Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji podczas odczytu pliku wejściowego.

- Naprawiono problem powodujący wielokrotne odczyty GATT podczas wykrywania urządzeń.

- Usunięto błąd związany z reklamowaniem Wi-Fi LAN.

- Naprawiono problem powodujący awarię aplikacji przy łączeniu się przez Bluetooth.

- Naprawiono problem, który uniemożliwiał poprawne usunięcie profilu hotspotu Wi-Fi.

- Naprawiono problem, w którym hotspot Wi-Fi nie mógł zostać przywrócony po zamknięciu aplikacji podczas przesyłania plików.

Jeśli funkcja Google Quick Share rozczarowała cię, to już czas na danie jej kolejnej szansy. Uwolnienie się od przewodów czy konieczności korzystania z chmur do przesyłania plików to duży skok komfortu korzystania z urządzeń mobilnych i komputerów.

