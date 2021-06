Piekło zamarzło. Google pozwoli ci wykiwać reklamy

Największa firma reklamowa na świecie pozwoli na zablokowanie śledzenia, choć oczywiście ma w tym swój interes, i to niebagatelny.

Google ogłosił, że jeszcze przed końcem 2021 roku do Androida 12 trafi funkcja pozwalająca na spoofing identyfikatora reklamowego.

Mówiąc prościej, zamiast pozwalać na śledzenie użytkownika przez mechanizmy reklamy kierowanej, w miejscu unikatowego ID system podłoży generyczny ciąg. Co następuje, reklamodawca nie będzie w stanie powiązać zgromadzonych danych z konkretnym użytkownikiem, więc reklama kierowana straci rację bytu. Cóż, w pewnym sensie.

W minionym roku Google zarobił na reklamie 146 mld dol.

Rzecz jasna, naiwnością byłoby sądzić, że przechodzi na model filantropijny. Tymczasem funkcja blokowania reklam spersonalizowanych znajduje się w Androidzie już od ponad 7 lat. Wprawdzie niewielu zdaje sobie sprawę z jej istnienia, ale jednak. Wystarczy zaznaczyć opcję Rezygnacja z personalizacji reklam w ustawieniach usług i gotowe. O co więc chodzi? Wyjaśniam.

Kiedy reklama kierowana zostaje zablokowana, to następuje całkowite odcięcie skryptu reklamowego od identyfikatora. W rezultacie użytkownika nie da się sprofilować, a co za tym idzie zostaje on objęty tylko tymi kampaniami, które są dystrybuowane globalnie. Poza tym, sam skrypt otrzymuje czytelną informację, że blokada jest aktywna. Kiedy jednak spoofer podłoży ID fałszywe, to ślad po jakiejkolwiek zaporze zniknie, a użytkownik mimo wszystko będzie w stanie zachować prywatność.

To oczywista odpowiedź na App Tracking Transparency

Tylko, w odróżnieniu od Apple'a, Google czerpie z reklamy pokaźną część swych przychodów, więc musi działać w tej kwestii zdecydowanie ostrożniej. Wiadomo już, że androidowy bloker nie wyświetli żadnych monitów o śledzeniu, a blokada pozostanie ukryta w opcjach.

Za to w 2022 roku do Sklepu Play trafić ma zakładka poświęcona bezpieczeństwu, informująca o tym, z jakich danych korzystają konkretne aplikacje. To znaczy, wypisz wymaluj jak w iOS 14.

Źródło zdjęć: Unsplash (Daniel Romero)

Źródło tekstu: Google