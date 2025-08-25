Paczka na telefon? Tak wyślesz paczkę bez adresu odbiorcy

Rewolucja w przesyłkach

Jeszcze niedawno nadanie paczki bez podania adresu odbiorcy wydawało się niemożliwe. Teraz staje się rzeczywistością. Furgonetka.pl uruchomiła usługę "Paczka na telefon", dzięki której nadawca wpisuje tylko numer telefonu odbiorcy.

Adresat dostaje SMS z linkiem do strony. Na niej sam wybiera przewoźnika i miejsce odbioru – paczkomat, punkt partnerski czy inną lokalizację.

Dziś coraz częściej oczekujemy prostych i intuicyjnych rozwiązań. Także w obszarze przesyłek, które nadajemy i wysyłamy indywidualnie. Naszą usługę stworzyliśmy w odpowiedzi na te potrzeby. "Paczka na telefon" zwiększa komfort zarówno nadawców, jak i odbiorców. To prawdziwa rewolucja w logistyce ostatniej mili, szczególnie w erze mobilności i dynamicznego stylu życia. Andrzej Ciesielski, CEO Furgonetka.pl

Koniec z błędami adresowymi

Nowa forma dostawy eliminuje wiele problemów – błędnie zapisany adres, brak wiedzy o aktualnym miejscu pobytu czy konieczność udostępniania danych osobowych. To odbiorca decyduje, gdzie i kiedy najwygodniej odebrać przesyłkę.

Usługa powinna się sprawdzić zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Może to być nadanie paczki świątecznej, przesłanie materiałów PR do dziennikarza czy oddanie znajomemu książki, kiedy ten właśnie się przeprowadził.

Rynek tego chciał

Furgonetka.pl podkreśla, że impuls do stworzenia usługi dały badania klientów przeprowadzone w 2025 roku. Aż 42% ankietowanych przyznało, że zdarza im się znać tylko numer telefonu odbiorcy, a nie jego pełny adres.

Nowe rozwiązanie to odpowiedź na te potrzeby. To prostsze, szybsze i bezpieczniejsze przesyłki, bez konieczności podawania szczegółowych danych.

"Paczka na telefon" już dostępna