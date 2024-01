Gmail napisze wszystko za ciebie. Wystarczy, że powiesz kilka słów

Google konsekwentnie rozwija swoje usługi AI. Sztuczna inteligencja trafi także do Gmaila na Androidzie, ułatwiając głosowe pisanie e-maili.

Google rozwija kilka niezależnych, ale zbliżonych funkcjonalnie projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję, które docelowo mają ułatwić życie użytkownikom w codziennych czynnościach, jak pisanie dokumentów i wiadomości.

Jednym z takich udogodnień jest eksperymentalna funkcja „Pomóż mi pisać” (Help me write) w Gmailu, która ma ułatwić pisanie e-maili. Użytkownik musi tylko poprosić na przykład o napisanie zaproszenia urodzinowego lub wystosowanie propozycji biznesowej – ułożeniem zgrabnych zdań zajmie się sztuczna inteligencja. Użytkownik może też w podobny sposób modyfikować stworzona przez AI treść, wydając polecenia, by np. szkic miał charakter bardziej formalny.

Dotąd funkcja ułatwiająca pisanie e-maili w Gmailu wymagała samodzielnego wpisania promptu AI za pomocą klawiatury. Jak się jednak okazuje, Google idzie o krok dalej – w najnowszej testowej wersji Gmaila dla Androida została odkryta funkcja szkicowania głosem za pomocą AI.

Pisanie głosowe w Gmailu za pomocą AI przypomina funkcję dyktowania treści za pomocą mikrofonu. Jest jednak kilka różnic. Dostrzeżona przez TheSpAndroid nowość jest częścią samej aplikacji Gmail, a nie klawiatury. Gdy użytkownik otworzy nowe okno pisania wiadomości, zobaczy dwa przyciski w polu treści: „Pomóż mi pisać” oraz „Utwórz szkic e-maila głosem”. Po wyborze tej drugiej opcji i kliknięciu przycisku mikrofonu będzie mógł głosowo wydać polecenie Gmailowi, by sam stworzył treść wiadomości na zadany temat. Później wystarczy tylko w podobny sposób lub ręcznie uzupełnić szczegóły, jak imię odbiorcy czy styl wypowiedzi i można wysłać nowego e-maila.

Brzmi nieźle, ale zanim tę nowość zobaczymy w Gmailu na swoich smartfonach, upłynie trochę czasu. Wszystkie rozwijane przez Google funkcje AI są dostępne tylko dla ograniczonej liczby uczestników testowego programu Workspace Labs, tylko po angielsku i tylko w części krajów, wśród których nie ma Polski.

Mimo wszystko to odkrycie pokazuje ciekawy kierunek rozwoju Gmaila, jak i całego ekosystemu usług i aplikacji Google. Podobne funkcje wykorzystujące AI wprowadzane są też w aplikacji Wiadomości do SMS-ów czy w Dokumentach Google i stopniowo będą udostępniane wszystkim użytkownikom. Część z takich funkcji została już zresztą wprowadzona w smartfonach Galaxy S24.

Źródło zdjęć: Shutterstock, TheSpAndroid

Źródło tekstu: TheSpAndroid