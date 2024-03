Google Chrome częściej pokaże ten komunikat, ale to dobrze

Przeglądarka Google Chrome została wzbogacona o nowe zabezpieczenia, dzięki którym przeglądanie internetu ma być jeszcze bezpieczniejsze.

Internet, chociaż jest źródłem wielu informacji i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez niego życie, to też wiąże się z ogromnym zagrożeniem. Trzeba być niezwykle uważnym, aby nie trafić na żadną podejrzaną stronę. Przeglądarka Google Chrome może w tym pomóc, bo właśnie doczekała się zaktualizowanego narzędzia, które ma skuteczniej oznaczać potencjalnie szkodliwe witryny.

Google Chrome Safe Browsing

Na pewno wielokrotnie zdarzyło Wam się kliknąć link, który prowadził do podejrzanej strony internetowej. W wielu przypadkach jest ona automatycznie oznaczana przez Google Chrome jako potencjalnie niebezpieczna. Jednak mechanizm nie jest idealny.

Do tej pory Chrome, zanim weszliśmy na daną stronę, sprawdzał w swojej bazie, czy nie znajduje się ona na liście podejrzanych witryn. Rzecz tym, że owa lista była może i aktualizowana co 30-60 minut, ale większość niebezpiecznych stron istnieje dzisiaj krócej niż 10 minut. Dlatego mechanizm, chociaż zwiększał bezpieczeństwo, to daleki był od ideału.

W miarę jak atakujący stają się coraz bardziej wyrafinowani, widzimy potrzebę ochrony, która może dostosowywać się tak szybko, jak zagrożenia, przed którymi się bronią.

- czytamy na blogu Google.

Dlatego Google zdecydował o wprowadzeniu nowego mechanizmu Safe Browsing (bezpieczne przeglądanie) w przeglądarce Chrome. Ten jest dużo bardziej zaawansowany. W pierwszym etapie sprawdzany jest URL. Jeśli nie znajduje się na liście bezpiecznych, to przeglądarka rozpoczyna proces sprawdzania strony. Najpierw szyfruje URL, a następnie przerabia go na hashe.

Te trafiają na serwery Fastly, gdzie usuwane są wszystkie informacje osobiste o użytkowniku. Następnie trafiają one na serwery Safe Browsing do anonimowej puli, co dodatkowo utrudnia identyfikację. Na koniec serwer Safe Browsing odszyfrowuje prefiksy, sprawdza, czy strona znajduje się na liście niebezpiecznych adresów URL i wyświetla ostrzeżenie, jeśli istnieje zgodność.

Jeśli chcesz jeszcze lepszej ochrony, zawsze możesz włączyć tryb rozszerzonej ochrony Safe Browsing, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do blokowania ataków, zapewnia dogłębne skanowanie plików i oferuje dodatkową ochronę przed złośliwymi rozszerzeniami Chrome.

- twierdzi Google.

Nowy mechanizm ma być o 25 proc. skuteczniejszy w rozpoznawaniu niebezpiecznych stron. Nowa funkcja jest już dostępna na komputerach oraz urządzeniach z systemem iOS. Jeszcze w tym miesiącu pojawi się także w Chrome w wersji na Androida.

