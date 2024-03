Google Chrome z ciekawą nowością. Skorzystają posiadacze smartfonów

Google Chrome niedługo powinien otrzymać bardzo przydatną funkcję, która znacząco ułatwi przeglądanie internetu. Niektórzy już mogą z niej korzystać.

Wszyscy przywykliśmy już do przeglądania internetu na urządzeniach mobilnych. Jednak faktem jest, że na komputerze jest to dużo łatwiejsze, chociażby dzięki możliwości szybszego przełączania się między zakładkami czy możliwości ustawienia dwóch okien obok siebie. Google pracuje nad nową funkcją dla mobilnej wersji przeglądarki Chrome, która częściowo rozwiąże ten problem.

Przydatna nowość w Google Chrome

W przeglądarce Chrome na Androida pojawiła się eksperymentalna funkcja, która może w określonych sytuacjach znacząco ułatwić. Po angielsku nazywa się ona "Allow Custom Tabs to be minimized". W praktyce sprowadza się to do wprowadzenia czegoś, co można określić mianem trybu PiP (Picture in Picture) w przeglądarce.

Dzięki temu zakładki można wyświetlać w formie mniejszego okna. W ten sposób możemy mieć dostęp do widoku z dwóch stron internetowych jednocześnie. Na urządzeniach mobilnych było to do tej pory mocno utrudnione, więc w określonych przypadkach może to być bardzo przydatne.

Jeśli chcielibyście skorzystać z tej funkcji, to już teraz możecie ją włączyć w swojej wersji Chrome na Androida. W tym celu musicie w adresie przeglądarki wpisać "chrome://flags", a następnie poszukać na liście "#cct-minimized" i tryb aktywować. Pamiętajcie jednak, że to na razie funkcja eksperymentalna, więc może powodować problemy. Co ważne, tryb PiP działa tylko w przypadku linków otwartych w Chrome, np. z Google Discover.

